Еще и каре — улет! Клава Кока в силуэтном платье с разрезом и на шпильках поманила формами

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов, а ее армия поклонников растет с каждым днем. Певица старается каждый раз удивлять фанатов. Она записывала дуэты с Александром Реввой и Нилетто.

А теперь артистка спела и снялась в клипе с рэпером Soda Luv. Примечательно, что накануне она поделилась видео, на котором кружилась под дожем в танце с ним.

За последнее время Клава успела отметиться в разных образах от кокетливых юбок до облегающих джинс. Певица на этот раз решилась на преображение. Она покрасовалась в лифте в силуэтном платье с разрезом в области декольте и желтых туфлях на каблуке. Наряд подчеркнул ее женственные изгибы фигуры. А вскоре она уже была в салоне красоты, где ей сделали новую стрижку.

На камеру Кока показала, как ей подбривают кончики. Она решилась на укороченное каре. Певица похвасталась тем, что отрастила челку. Сняв сантиметров 15 волос она открыла изящную шею. Яркий макияж дополнил образ.

«Ну что? Хотите покажу свою прическу? смотрите, я снова свежа, молода, подстрижена. У меня наконец-то челка сравнялась с длиной волос», — похвасталась она.

Поклонники пришли в восторг от такого преображения. «Как идет», «Безумно красивая», «Клава, ты симпатяшка», «Крашиха», «Ну ты приманка для плохого парня», «Такая довольная», «Птенчик наш», «Ну что за красотка с формами богини», «Это очень маняще», — прокомментировали пост подписчики.

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