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Идеальный силуэт: Ольга Бузова щегольнула в шелковом платье цвета шоколада и на шпильках

Телеведущая похвасталась женственным образом, который оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Идеальный силуэт: Ольга Бузова щегольнула в шелковом платье цвета шоколада и на шпильках
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова смогла построить успешную карьеру. Она ведет несколько передач на телевидении, играет в кино и дает концерты. Артистка старается всегда хорошо выглядеть. Однако за последние месяцы она поправилась.

Теперь телеведущая старается вернуться в форму. Но лишние килограммы не мешают ей выглядеть женственно. Звезда в свои 36 лет мечтает встретить мужчину мечты.

Накануне Ольга весь день провела на съемках. Она отметилась в костюме с открытой спиной. Но также артистка покрасовалась в коридорах в шелковом платье на запах. Наряд цвета шоколада подчеркнул ее талию и тонкие щиколотки.

Певица также надела босоножки на шпильке. Бузова грациозно кружилась, демонстрируя наряд во всей красе. Она сделала высокий пучок с челкой-шторкой.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмйкер Елена Бестави.

«Шелк, как фактура пластичная, легкая, всегда создает женственные образы. Поэтому шелковые платье — не уходящая классика. А-силуэт выбранный Ольгой, это тоже универсальный силуэт.

Он может быть как у делового платья, так и у варианта для выхода в свет. В данном варианте очень лаконичный крой, очень спокойный цвет. Все это вызывает вопрос: а зачем? Ольга достаточно яркая и могла бы позволить себе варианты более выразительные.

Этот вариант больше привлекает внимания к лицу Ольги своим консервативным вариантом фасона и цвета. Если бы оттенок коричневого был выбран более сложный, например горького шоколада или какао с молоком, то такие оттенки всегда облагораживают. А здесь обычный оттенок, слишком просто», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является стилистом-имиджмекером. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro

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