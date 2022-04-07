«Делает силуэт стройнее»: пополневшая Бузова в белоснежном жакете с изюминкой устроила дефиле

Ольга Бузова давно работает на телевидении. Она вела шоу «Дом-2», а потом стала вести кулинарное шоу и проект «Звезды в Африке». Так как Ольга постоянно находится в центре внимания, она старается постоянно пополнять гардероб.

На прогулке ее можно увидеть в джинсах и бомбере, а вот в кадре она предстает в луках, которые подбирают стилисты. Звезда недавно после отпуска вернулась к работе.

Накануне Бузова продемонстрировала несколько образов. Она примерила романтические платья. А вот напоследок телеведущая припасла белоснежный костюм. Пополневшая артистка подчеркнула формы, надев брюки прямого кроя, а также жакет с открытой спиной, который придал аутфиту изюминку. Ольга отказалась ли лифа, показав изящный изгиб спины.

Поклонники осыпали ее комплиментами. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

«Неожиданно скучный образ для Ольги. Да, актуальный белый цвет! Да, брючные костюмы в тренде! Но! В этом сезоне вышли на первый план жакеты по размеру, идеального кроя, с изящными линиями! Данный жакет явно из прошлого сезона. Вырезы, показывающие открытые участники тела — это тренд прошлого сезона, который в этом году получил более яркое звучание, оголяя все больше участков женского тела. В этом варианте слишком спокойный вырез, который виден, когда Ольга уже проходит мимо. В принципе, подобный вариант подойдет для офиса, если надеть топ под низ. Консервативно, не кричаще. Монохром визуально вытягивает, делает силуэт стройнее, но увлекаться этим, выбирая белый цвет, женщинам с лишним весом я бы не рекомендовала», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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