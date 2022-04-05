Леди в розовом: Бузова в укороченном жакете и короткой юбке плиссе встретилась с Ярушиным

Телеведущая для съемок выбрала яркий женственный костюм. Она также сменила прическу.

Ольга Бузова является известной телеведущей, которая раньше была участницей «Дома-2». Она также была ведущей телестройки после ухода Ксении Собчак. За последние пять лет Ольга стала богатой и знаменитой.

Она теперь также поет и снимается в кино. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда стала пробовать силы в новых проектах. В 36 лет она надеется, что встретит любовь.

Для Ольги очень важен имидж. Она пользуется услугами стилистов, когда снимается в разных проектах. Порой телеведущая облачается в женственные платья. 5 апреля она приехала на съемки шоу «Ночной Контакт».

Артистка встретилась со Стасом Ярушиным, с которым не раз виделась на разных проектах. Бузова облачилась в костюм цвета Барби укороченный жакет и короткая юбка плиссе подчеркнули ее талию. Артистка также сделала модную прическу с челкой-шторкой.

«Мы сейчас со Стасом поняли, что ходим друг к другу на передачи. И все находится не можем! В клипе ты снялся, в шоу „Звезды в Африке“ в первом сезоне снялся, потом ты пришел ко мне на кухню! Скоро будет выпуск со Стасом! А я купила еще костюм спортивный, как у тебя! Он женский», — сказала Ольга. А еще я болею за челябинский «Трактор», а Бузова за магнитогорский «Авангард», — заявил Ярушин. «Ой, я такая болельщица хоккея, как балерина», — посмеялась артистка. «Ой, у тебя такие красивые фильтры! Такое ощущение, что мне не 40!» — признался актер. «А тебе 41? кошмар! Я пока держусь», — пошутила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что розовый ей идет. Другие посчитали, что у нее теплая дружба с Ярушиным.

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