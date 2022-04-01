«Ноги от ушей»: Лопырева в черном мини-платье и на шпильках «оторвалась» в ресторане

Победительница конкурсов красоты повеселилась с друзьями. Она привлекла к себе внимание.

Виктория Лопырева является известной моделью и телеведущей. Она прославилась, когда победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». Однако в последние годы блондинка предпочитает получать дополнительное образование, устраивать фестивали и сниматься в фотосессиях.

Она частая гостья на светских раутах в Дубае, где живет два года. Недавно звезда неделю провела на Мальдивах, но 30 марта уже была в ОАЭ, где встретилась с друзьями.

Лопырева первым делом отправилась в ресторан, где прошла вечеринка. Для такого случая она облачилась в черное мини-платье по фигуре и босоножки.

Сначала светская львица сидела за столиком, но потом она решила потанцевать. Блондинка прямо в ресторане пустилась в пляс. Она изящно двигала бедрами и руками. При этом Виктория засветила свои прелести и длинные загорелые ноги.

Она привлекла внимание к себе. Российской красавицей залюбовались друзья и гости вечеринки. Лопырева также сделала несколько фото на память.

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Как вы танцуете», «Ноги от ушей», «Что творит!», «А муж не ревнует?», «Как на вас все смотрят», «Очень женственно», «Это платье не для танцев», «Ох Вика, хватит нас смущать», «Просто дразните», «Фигура идеальная», — прокомментировали пост подписчики.

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