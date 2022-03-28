Лопырева в широких джинсах-трубах и футболке с открытым плечом покрасовалась на Мальдивах

Виктория Лопырева уже несколько лет живет на две страны. Она приезжает в Москву на конференции, вечеринки и встречи с друзьями. Но основное время победительница конкурса «Мисс Россия» проводит в Дубае.

Недавно она приняла участие в премии, где получила награду, как одна из самых стильных женщин. А также звезда приняла участие в Арабской неделе моды, где щегольнула в блестящем платье по фигуре.

больше по теме На фоне слухов о беременности Лопырева в зеркальном платье со шлейфом появилась на модном показе в Дубае Победительница конкурсов красоты стала участницей Арабской недели моды. Она выбрала лук дизайнера из Дагестана.

А вот на днях Виктория улетела отдыхать на Мальдивы. Она проводит время на острове с друзьями. Блондинка покрасовалась на своей вилле, расположенной на пляже, в джинсах-трубах с открытыми коленками и розовой футболке с открытым плечом. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и визуально сделал стройнее. Лопырева устроила дефиле. Она призналась, что именно такой отдых позволяет ей набраться сил.

«Ну что? Просто красота!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно появились слухи, что она снова беременна. Однако сама светская львица утверждает, что просто поправилась.

«Очень красивая», «Мне так нравится», «Вы просто красотка», «Виктория, такая фигурка у вас крутая», «Джинсы идеально смотрятся», «На этих кадрах видно, какая вы высокая», «Да, вы прям вдохновение», «Ожившая Барби», — прокомментировали пост подписчики.

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