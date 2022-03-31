С акцентом на загар: Лопырева в белом платье бэби-долл покрасовалась на мальдивском пляже

Виктория Лопырева уже давно стала звездой. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс России». Потом блондинка стала не только участвовать в показах и фотосессиях. Ее приглашают на красные дорожки, спортивные мероприятия и фестивали.

Она долго была одинока, но вот уже несколько лет состоит в браке с Игорем Булатовым и растит сына Марка Леон. Нот это не мешает ей путешествовать и веселиться.

больше по теме Лопырева в широких джинсах-трубах и футболке с открытым плечом покрасовалась на Мальдивах Победительница конкурсов красоты скрыла изъяны фигуры на фоне слухов о беременности.

Примечательно, что уже два года Лопырева живет в Дубае. Но на днях она улетела отдохнуть на Мальдивы. Блондинка не скрывает, что очень любит этот курорт. На острове она щеголяла в шортах и загорала в купальнике.

А вот перед отъездом светская львица запечатлелась на подвесных качелях. Виктория предстала в белоснежном мини-платье в стиле бэби-долл. Она подчеркнула стройные ноги и бронзовый загар.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами и сравнили с куклой Барби. «Какая красивая», «Одно восхищение», «Бесподобно», «Как вам идут такие наряды», «Вы просто в раю», «Блондинка в белом — ангел», «Любуюсь вашей фигурой», «Как выглядеть также, как вы?», «Слов нет», «Очень похорошели», «И не скажешь, что вам уже 38 лет» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!