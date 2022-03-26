На фоне слухов о беременности Лопырева в зеркальном платье со шлейфом появилась на модном показе в Дубае

Виктория Лопырева в свое время получила титул «Мисс Россия». Она стала популярной медийной персоной. Модель появляется на светских раутах и спортивных мероприятиях. Ее всегда рады видеть на кинофестивалях и красных дорожках.

Уже два года она живет в Дубае, но часто приезжает в Москву. Ей удается воспитывать сына Марка Лео и видеться с друзьями. Каждый раз она облачается в яркие наряды для выхода в свет.

На днях Виктория получила награду на премии The EMIGALA Fashion Awards. Там она блистала в пышном розовом платье. А вот накануне светская львица стала гостьей на Неделе моды в Дубае.

Она продефилировала в сверкающем зеркальном платье со шлейфом. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Она не смогла скрыть выпирающий живот. Образ дополнили полупрозрачные туфли.

«Рада была поддержать прекрасного дизайнера из Дагестана на Неделе моды в Дубае! Очень красивая коллекция! Бренд существует уже 10 лет! Удачи», — написала звезда.

Примечательно, что недавно появились слухи, что Лопырева беременна. Сама она призналась, что поправилась. «Все идеально подобранно, красотка», «Нет слов», «Шикарно», «А на видео заметен животик», «Вы ждете пополнение?», «Очень красивое платье», «На тебе это платье круто смотрится», «Беременная?» — прокомментировали кадры подписчики.

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