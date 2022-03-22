Идеальный total black: Бузова в кожаном мини-платье и высоких сапогах подчеркнула изящную фигуру

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она строит карьеру телеведущей, а также зачастую демонстрирует свои вокальные данные. В прошлом году артистка привлекла к себе много внимания, когда стала выступать на сцене театра.

И хоть позже ее лишили этой возможности, она заверила, что продолжит строить актерскую карьеру. После месяца съемок в Африке она вернулась в Москву.

Теперь Ольга каждый день ездит на съемки своих основных проектов. Лишь иногда ей удается заняться своими делами. После закрытия одной из самых популярных соцсетей, она стала делать меньше публикаций.

Однако артистка по-прежнему хвастается образами. Вечером 21 марта Бузова покрасовалась в роскошных интерьерах. Она была в кожаном мини-платье и сапожках. Звезда подчеркнула свою фигуру.

«Не теряйте меня, целый день мотаюсь по делам. Понедельник — день тяжелый», — заявила она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она выглядит стройнее. «Ну что за красотка», «Как мне нравится», «Где раньше были такие наряды? Вот это стильно», «Выглядите стройной», «Оля, это роскошно», «Ну вы словно из „Матрицы“», «Хороша», «В ресторане? Где парень?», «Ножки тут идеальные», «Просто слов нет, платье удачное», — прокомментировали кадры подписчики.

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