«Классный образ!»: Бузова в мини-платье мандаринового цвета с поясом подчеркнула свои формы

Телеведущая в ярком образе предстала на съемках. Она едва не заплакала, когда ее аккаунт в популярной соцсети заблокировали.

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она посещает премии, выступает на фестивалях и ведет несколько передач. Недавно артистка вернулась из отпуска. Она успела позагорать в Дубае.

А по возращению в Москву телеведущая посетила свою квартиру, где надеется скоро завершить ремонт. Также она призналась, что поправилась, но намерена вернуться в форму. Звезда пока предпочитает скрывать изъяны фигуры с помощью нарядов.

19 марта Ольга весь день провела на съемках. Она успела отметиться в косухе, платье свободного кроя и костюме с поясом-баской. Ближе к ночи телеведущая сменила очередной образ для третьей съемки.

Она едва не расплакалась, когда увидела, что ее аккаунт с 23 миллионами подписчиков в популярной соцсети заблокировали. Но Бузова не растерялась и теперь делает публикации в других Сетях.

Артистка покрасовалась на камеру белой футболке и мини-платье мандаринового цвета. Наряд облегал ее фигуру и подчеркнул округлые бедра. Пояс из кожи также позволил сделать акцент на талии.

«Чтобы вы понимали, это уже третий образ за день. Обожаю, когда я не без дела. Обожаю работать. Классный образ! Девушка-девушка», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Но некоторым наряд показался слишком коротким. «Оля, такие формы», «Ну прикройся», «Цвет вам идет», «Поправились, а декольте так и нет», Неловко, когда декольте совсем нет«, «Яркий наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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