«Посадка шикарная!»: пополневшая Бузова щегольнула в брюках с лампасами и косухе оверсайз

Телеведущая извинилась за то, что предстала без укладки. Она похвасталась своим повседневным образом.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала звездой в 18 лет, когда пришла на шоу «Дом-2». Теперь артистка ведет несколько передач и выступает на сцене.

Так как за ней постоянно следят миллионы поклонников, она предпочитает всегда выглядеть безупречно. Для выступлений Ольга выбирает вечерние платья или мерцающие боди. А вот в обычной жизни звезда носит удобные и лаконичные наряды.

19 марта с утра Бузова поехала на работу. В лифте она решила похвастаться своим лифтолуком. Телеведущая облачилась в серый спортивный костюм своего бренда с укороченной толстовкой и черную косуху оверсайз. Она не побоялась позировать без укладки, нос разу извинилась за свой вид. А так как Ольга поправилась за последние месяцы, она выбрала брюки с лампасами, которые визуально вытягивают силуэт.

«Ссори за бардак на голове. Буду уложена уже через час. Офигенские костюмчики. Укороченная кофточка, штанишки на талии с лампасиками. Be strong! Посадка шикарная! Я гоняю в них уже год третий», — заявила звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Многие отметили, что Бузова хорошо выглядит, а другие посчитали, что она не скрыла свои изъяны. «Ну без фильтров мы тебя видели», «Костюм обычный», «Косуха шикарная», «Эта та куртка за полмиллиона?», Да, бардак не только на голове«, «А тут даже нет животика», «Косуха шикарная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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