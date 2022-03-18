«Визуально омолаживает»: Алсу предстала в ультрамодном тренче с поясом, подчеркнув талию

Певица уже подготовилась к потеплению и похвасталась весенним аутфитом, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алсу уже много лет выступает на сцене. В юном возрасте она снималась в клипах, гастролировала и даже представила Россию на «Евровидении».

Певица всегда отличалась утонченными обрами. Спустя годы она стала женой бизнесмена Яна Абрамова и родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Но при этом артистка может похвастаться стройной фигурой и продолжает восхищать поклонников своими образами.

В последнее время Алсу часто выходит в свет. Она носит как платья, так и костюмы. В повседневной жизни певица часто отдает предпочтение бомберам или пальто. На этот раз она похвасталась обновкой.

Дома артистка покрасовалась в небесно-голубом тренче с широким поясом. Наряд подчеркнул ее токую талию. К слову, тренчи стали популярны еще в прошлом году. Кейт Миддлтон, Мария Шарапова и другие модницы носят такой вид плаща.

Поклонники осыпали комплиментами Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Алсу приверженец элегантного стиля и элегантной роскоши. И данный образ также является тому подтверждением. Классический тренч, объединил в себе модный контраст женского и мужского. Акцентом в образе является нежный оттенок небесно- олубого цвета, который вошел в топ главных цветов весенне-летнего сезона 2022. Этот цвет очень идет Алсу, подсвечивая кожу лица, визуально омолаживая его. Яркости и эффекта добавляет контрастный черный цвет фурнитуры и лонгслива, что гармонирует с темным цветом волос. Не видно обуви, но все равно все выглядит элегантно и эффектно, при этом модно и стильно. Акцент на талии вновь в модных фаворитах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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