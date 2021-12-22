Стильно утеплилась: Алсу отметилась в трикотажном костюме и пальто цвета сочной травы

Алсу стала знаменита, когда была еще совсем юной. И даже спустя годы армия ее поклонников только растет. Певица выпускает новые песни и записывает дуэты. Она также посещает светские рауты. Иногда артистка выходит в свет с мужем Яном Абрамовым.

Если на сцене она выступает часто в элегантных платьях или костюмах. В обычной жизни звезда предпочитает носить более практичные образы.

Зачастую Алсу посещает театр с друзьями или ходит в рестораны. Она не раз демонстрировала образы с пальто, но выбирала спокойные оттенки.

А накануне певица поделилась кадром, на котором предстала в трикотажном костюме с брюками палаццо цвета сочной травы. Наряд дополняло пальто в тон. Белые ботильоны завершили яркий аутфит. Такой образ она выбрала для съемок клипа, который скоро выйдет.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие признались, что не видели ее в таком броском наряде. Певица вызвала у них восторг. «Очень красиво, вы даже, наверное, не представляете, насколько вы крутая», «Пальто роскошное, как и костюм», «Алсу, вы очень красивая», «В зеленом вы особенно прекрасны», «Ваш стиль бесподобен», «Ну что за красотища», — прокомментировали кадр подписчики.

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