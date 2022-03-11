«А у нас в детстве носить было нечего»: Боня похвасталась коллекцией дорогих кроссовок своей дочери

Бывшая участница «Дома-2» провела время с дочкой Анджелиной в Каннах. У девочки появились свои предпочтения в одежде.

Виктория Боня является известной персоной в России и зарубежом. Она раньше участвовала в шоу «Дом-2». А теперь Боня стала бьюти-блогером, моделью и бизнесвумен. У нее есть свой бренд одежды. Она растит дочку Анджелину.

Светская львица пыталась перевезти ее в Лондон, но в итоге они вернулись в Монако. Девочке нравится быть ближе к папе Алексу Смерфиту. Подруги даже уговаривают звезду воссоединится с миллионером.

Но не так давно Виктория призналась, что у нее есть жених. Его имя она скрывает. В последнее время светская львица часто путешествует. Накануне она посетила Канны, где смогла немного времени провести вместе с дочкой. Боня засняла, как девятилетняя девочка выбирает себе обувь. В ее распоряжении оказалось несколько дорогих кроссовок.

«У тебя уже целая коллекция! И розовые „изики“, таких даже у меня, и такие как у мамы у тебя есть. Классная коллекция. Спасибо нашим ребятам из Москвы, которые достают тебе любого цвета „изики“. Надевай вот эти. А вот эти мои любые. Ты их почему-то не надевала ни разу. У нас в детстве проблема была — носить было нечего. А сейчас доченька носить даже мамины „изики“. И вот эти ты мои ботинки носила», — отметила Боня.

К слову, Анджелина часто носит мамины туфли. Она учится ходить на каблуках. Также ей нравится готовить. Несколько лет назад Виктория показала ей, как жарить блинчики. Теперь девочка сама может даже сделать завтрак.

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