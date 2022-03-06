Нежное утро: Боня запечатлелась в обнимку с подросшей дочкой Смерфита в Монако

Певица решила похвастаться тем, как начинается ее день.

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Ее прославило шоу «Дом-2», но после ухода с проекта она предпочла начать карьеру телеведущей, а потом и модели. Теперь Боня продолжает украшать обложки глянца.

Однако она обычно предпочитает зарабатывать как бьюти-блогер. Российскую красавицу можно увидеть на Международных кинофестивалях. Она зачастую хвастается своими образами.

Уже пытается подражать маме девятилетняя дочка Анджелина Смерфит, рожденная от миллионера Алекса Смерфита. Малышка порой примеряет мамины наряды и туфли. Она пытается учиться ходить на каблуках.

А вот на кухне дочка Бони может приготовить блины и другие блюда. На этот раз светская львица поделилась трогательным кадром с малышкой. Она была в белом халате и обнимала свою наследницу. Они нежились перед завтраком.

Виктория пожелала доброго утра поклонникам. А вот пользователи Сети поразились тому, как Анджелина похожа на маму. Многие адресовали ей комплименты.

«Ну что ха красотки», «Как похожи», «Вот это гены», «Просто потрясающе», «Какие крутые», «Просто слов нет! Безумно похожи», «Анджелина так выросла», «Такие нежненькие», «Это идеальное утро», — стали писать подписчики.

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