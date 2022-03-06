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Нежное утро: Боня запечатлелась в обнимку с подросшей дочкой Смерфита в Монако

Певица решила похвастаться тем, как начинается ее день.

Нежное утро: Боня запечатлелась в обнимку с подросшей дочкой Смерфита в Монако
Викитория Боня. Фото: nstagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Ее прославило шоу «Дом-2», но после ухода с проекта она предпочла начать карьеру телеведущей, а потом и модели. Теперь Боня продолжает украшать обложки глянца.

Однако она обычно предпочитает зарабатывать как бьюти-блогер. Российскую красавицу можно увидеть на Международных кинофестивалях. Она зачастую хвастается своими образами.

Уже пытается подражать маме девятилетняя дочка Анджелина Смерфит, рожденная от миллионера Алекса Смерфита. Малышка порой примеряет мамины наряды и туфли. Она пытается учиться ходить на каблуках.

А вот на кухне дочка Бони может приготовить блины и другие блюда. На этот раз светская львица поделилась трогательным кадром с малышкой. Она была в белом халате и обнимала свою наследницу. Они нежились перед завтраком.

Виктория пожелала доброго утра поклонникам. А вот пользователи Сети поразились тому, как Анджелина похожа на маму. Многие адресовали ей комплименты.

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Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/

«Ну что ха красотки», «Как похожи», «Вот это гены», «Просто потрясающе», «Какие крутые», «Просто слов нет! Безумно похожи», «Анджелина так выросла», «Такие нежненькие», «Это идеальное утро», — стали писать подписчики.

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