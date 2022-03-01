«У нас самый холодный день»: Боня засняла дочку в пуховике-коконе и мини-юбке в Монако

Бывшая звезда «Дома-2» удивилась тому, как оделась ее наследница на карнавал, который проходит в школе. Девятилетняя девочка даже накрасилась.

Виктория Боня является известной бизнесвумен. Она ведет бьюти-блог и создает свою косметику. Раньше Виктория участвовала в шоу «Дом-2», после чего и стала знаменитой. Теперь она живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом светская львица давно рассталась, но находится с ним в дружеских отношениях. Недавно звезда перестала скрывать, что у нее есть жених.

Пока о личной жизни Боня говорит нечасто. Но после поездки в Москву она воссоединилась с дочкой. Накануне светская львица показала, как девятилетняя Анджелина завтракает.

Девочка надела мамины туфли, так как хочет научиться ходить на каблуках. А вот 1 марта Виктория засняла, как наследница собирается в школу. Она удивилась тому, как сильно накрасилась девочка, и попросила ее все поправить, так как она еще маленькая для яркого мейк-апа.

А вот на улице Боня предстала в сливочном пуховике-коконе. Она шла к машине, чтобы отвезти дочку в школу.

«Сегодня у нас самый холодный день за всю зиму!» — призналась звезда.

Анджелина облачилась в черный пуховик-кокон и мини-юбку плиссе. Ботинки и колготки дополнили ее монохромный лук.

«Расскажи, что у тебя за костюмчик сегодня? В школе у тебя что за карнавал?» — уточнила Виктория. «Я Баба-Яга!» — сообщила ей наследница. «Энджи как мама, я всегда в детстве наряжалась в колдунью», — призналась светская львица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие также отметили, что они очень похожи с дочкой.

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