«Сейчас он машину дал. Постоянно заботится»: подруга уговаривает Боню вернуться к Смерфиту

Бывшая звезда «Дома-2» засняла разговор о бывшем возлюбленном. Одна из подруг уверена, что ей нужно воссоединится с богатым отцом ее дочки Анджелины.

Виктория Боня прославилась больше 10 лет назад, когда участвовала в «Доме-2». Примечательно, что ей удалось стать знаменитой, создать свой бизнес и стать знаменитым бьюти-блогером.

Уже давно светская львица живет в Монако и хвастается брендовыми обновками. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Он живет неподалеку, поэтому часто видится с наследницей.

Не так давно Боня показала помолвочное кольцо. Она также показала фото с новым возлюбленным, но скрыла его лицо и имя. Однако теперь бизнесвумен призналась, что одна из подруг уговаривает ее вернуться к Смерфиту. Звезда засняла разговор с ней за завтраком в ресторане.

«Элина настаивает уже какую неделю. Говори сама!» — сказала Виктория. «Пара распалась. Самая красивая пара на лазурном берегу — ты и Алекс. Я думаю, что сейчас все повзрослели, прошло много времени. А почему нет? Ребенок уже есть. Они будут как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

Он повзрослел, ему больше не 27 лет. Он научился заботиться о тебе. Смотри, сейчас он машину дал, то дал. Постоянно заботится! Я считаю, ты родишь второго ребенка, и будет все просто супер», — отметила ее подруга.

«Элина мне говорит каждый день: надо сойтись с Алексом! Промывает мозги», — резюмировала светская львица с улыбкой.

Напомним, что Боня рассталась с миллионером в 2017 году. Позже она рассказала, как он порой был недоволен ее поступками и мог запереть в ванной. При этом звезда утверждает, что причиной расставания стали разные взгляды на будущее. Она мечтает о детях, а вот Смерфит заводить второго ребенка не захотел.

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