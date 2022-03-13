Модница недели в сериале «Елизавета»: почему цесаревна Елизавета обожала элементы мужских нарядов, а княжна Юсупова – контрасты

Стилист-имиджмейкер Елена Бестави оценила для Teleprogramma.pro, как наряды героев историко-приключенческого фильма раскрывают их характеры.

На этой неделе телеканал «Россия» начал показ историко-приключенческой саги «Елизавета». Сериал рассказывает о событиях начала XVIII века в России – эпохи интриг, страстей, и конечно же, пышных нарядов.

Более 500 костюмов привезли из Испании и Италии костюмеры сериала «Елизавета». Большой команде художника по костюмам Светланы Москвиной надо было одеть каждого персонажа картины в своей стилистике. Мастера вручную наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила, насколько костюмы, представленные в фильме, отражают дух той эпохи.

«Эпоха правления Елизаветы — расцвет стиля барокко, который несет в себе силу, торжественность, величие, — отметила стилист-имиджмейкер Елена Бестави. — Сложные многослойные костюмы, как у мужчин, так и у женщин. Дорогие ткани — парча, шелк, атлас, бархат, тонкое кружево, тонкое сукно. Сложные, глубокие оттенки, обилие золота и серебра. В костюмах обилие деталей и декоративных элементов. Все это позволяет создать роскошные образы, в стиле вечного праздника. Работа художников по костюмам сериала поражает точностью воспроизведения духа эпохи. И каждого героя в отдельности».

Цесаревна Елизавета

16-летнюю Елизавету, которой отец Петр I передает власть в стране, играет Юлия Хлынина. Цесаревна влюблена и вовсе не стремится к власти, завещание отца она воспринимает, как проклятие.

«А вы знаете, что Елизавета была самой главной модницей своей эпохи? После ее смерти в гардеробе насчитали около 15 000 платьев, и это, не считая 4 000 сгоревших во время пожара в Москве в 1753 году. И пока многие женщины в России того периода украшали свои прически кружевами, Елизавета надевала треуголку с пером — вариант модной в эпоху барокко мужской шляпы. Во времена своего правления она очень часто будет устраивать балы с переодеваниями, на которых мужчины должны были быть в женских платьях, а женщины в мужских костюмах. Жакет зеленого цвета, возможно, в то время его называли вердепомовый (от фр.vert-de-pomme) — цвет незрелых яблок, тоже напоминает мужской кафтан, только более короткий и украшенный растительным узором. 5 баллов, конечно же!»

Княжна Юсупова

Ангелина Поплавская сыграла в сериале красавицу-княжну Прасковью Юсупову, которая была близкой подругой и союзницей Елизаветы. И кроме этого, являлась одной из самых образованных женщин своего времени.

«Платье четких канонов барокко – корсаж (плотно облегающий лиф) с глубоким декольте, широкая каркасная юбка, состоящая из нескольких слоев, причем, верхняя юбка расходится над нижней. Парча с крупным растительным рисунком. И мощное сочетание цветов! Теплые красные и холодный серый. Огонь и камень. Для героини Ангелины Поплавской, на мой взгляд, очень выразительный образ. Девушка дворянского рода, занимавшаяся наукой и твердо решившая выйти замуж только по любви, сочетает в себе именно такие характеристики. 5 баллов!»

Петр I и Екатерина I

Родителей главной героина сериала Елизаветы Петра I и его вторую жену Екатерину I сыграли Александр Балуев и Агриппина Стеклова.

«Петр Первый, при том, что сам ввел европейскую одежду обязательной для ношения в России, одевался очень скромно, предпочитая французским костюмам, костюмы голландские или немецкие, более спокойные и сдержанные. На Александре Балуеве камзол военной формы армии Петра, из украшений на котором лишь пуговицы. Сдержанность образа Екатерины I больше проявлена в выборе цвета платья, серого с коричневым подтоном. Но контрастный золотой веер разбивает это впечатление. Внутри Екатерины кипят страсти! Оба образа достойны 5 баллов».

Князь Григорий Юсупов

Роль князя Григория Юсупова – друга детства, а затем и сподвижника Петра I, в сериале сыграл Сергей Маховиков.

«Образ князя Юсупова контрастирует с образом Петра I. Бархатный кафтан глубокого сине-зеленого цвета, богато украшенный золоченной тесьмой. Под ним шелковый камзол со сложным рисунком. Та самая роскошь и вычурность (итал. barocco — «вычурный»). 5 баллов».

Подводим итоги

Сегодня в нашей модной битве нет победителей и проигравших. Модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави высоко оценила работу художников по костюмам, работавших над созданием образов в сериале «Елизавета». Все наряды получили пять баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.