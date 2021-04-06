Как проходят съемки сериала «Елизавета»: «Петр Первый выключал свет и сжигалось 100 свечей»

В Москве проходят съемки исторического сериала «Елизавета», который создается специально для телеканала «Россия». По словам режиссера картины Дмитрия Иосифова, на роль дочери Петра первого пробовались даже европейские актрисы.

Но в итоге всех опередила Юлия Хлынина. При этом Дмитрий Иосифов подчеркивает, что он снимает не приквел сериала «Екатерина» о Екатерине второй, а самостоятельную романтическо-приключенческую историю о юных годах императрицы Елизаветы Петровны еще до ее пришествия на российский престол.

больше по теме Юлия Хлынина станет российской императрицей в новом сериале Актриса играет дочь Петра Первого в исторической картине «Елизавета».

Буквально за два месяца до съемочного процесса в одном из помещений Подмосковья вырос целый дворец из 14 комнат. Сейчас в его интерьерах кипит жизнь XVIII века, наполненная любовными тайнами и дворцовыми интригами. Именно на этих составляющих, очевидно, собирается делать акцент режиссер.

Художник-постановщик Вадим Шафранский: «Санкт-Петербург петровской эпохи – это клон Голландии»

«Вначале было слово, то есть, сценарий. Затем мы начали придумывать концепт – свой мир, основываясь на реальных исторических фактах и каких-то визуальных изображениях, собрав все клише той эпохи, — говорит художник-постановщик Вадим Шафранский. — В своем фильме мы хотим сохранить историчность, но в то же время добавить и немного современного изящества, осветить то странное время.

По словам Вадима Шафранского, колоссальную помощь художникам-постановщикам оказывает голландская живопись. Ведь, по его мнению, Санкт- Петербург петровской эпохи – это клон Голландии и других западноевропейских стран. Всего было построено 14 комнат, которые периодически могут менять свое назначение. Так, кабинет княжны Юсуповой может превратиться в спальню Петра третьего в Лефортовском дворце.

Художник по реквизиту Анастасия Яхина: «За один съемочный день сжигается около 100 свечей»

Мне удается попасть в роскошный Зал заседаний тайного совета, посидеть за столом в трактире, проникнуть в спальню монарших особ. Все эти комнаты наполнены предметами, за которые отвечает художник по реквизиту Анастасия Яхина. Особая гордость реквизитора – оружие.

По ее словам, игровые шпаги делаются на заказ, а остальное оружие арендуется у частных коллекционеров, на складах, заимствуется с других проектов.

«Мушкеты еще были куплены для фильма «Слуга государев». А вот этот мушкет для Петра третьего изготавливался из разных материалов. Одно из его главных украшений – это изображение гадюки», — объясняет Анастасия.

Невозможно не заметить самый яркий предмет реквизита – это клош – поднос, накрытый колпаком. По сюжету, жене Петра первого Екатерине приносят на подносе голову ее любовника — Виллима Монса.

«Эта сцена снималась следующим образом. Мы вырезали в столе дырку, а под столом в это время находился актер. В нужный момент открывался этот колпак, а там была мертвая голова», — говорит Анастасия.

Также специально для съемок фильма была изготовлена посмертная маска Петра и его завещание с текстом, написанным каллиграфом.

Как объясняет Анастасия, чтобы осветить комнаты за один съемочный день на всех канделябрах сжигается около 100 свечей, что создает мистическую атмосферу. На съемках вообще иногда творятся мистические вещи. По словам художника по гриму Артема Давыдова, периодически «Петр первый» выключал свет на съемочной площадке.

Художник по гриму Артем Давыдов: «На создание одного парика может уходить до месяца»

«Когда артист перевоплощается в великого человека, на площадке что-то может происходить: выключается свет, что-то стучит, откуда-то падает тень, — говорит Артем Давыдов. — Такая же история у нас случилась и с Петром первым, роль которого уже второй раз играет Александр Балуев. Первый раз он воплотил этот образ в картине «Завещание». И уже тогда начались странности»

По словам Артема, как только актер впервые надевал парик царя, везде выключался свет. На съемках сериала «Елизавета» случилось то же самое. К тому же после превращения в царя у артиста болела голова, и он неважно себя чувствовал.

«Конечно, у Петра первого сумасшедшая энергетика. Теперь же, как только в кадре появляется этот царь, мы сразу же зажигаем свечи, — поясняет Артем Давыдов. – Потому что готовимся к выключению света».

Именно от Артема и его команды зависит, какие парики, усы и прочую растительность наденут на себя артисты. Начиная с августа, он вместе со своими помощниками изготовил около 90 париков.

«Парики изготавливаются преимущественно для мужчин, для красавиц же предусматриваются шиньоны, за исключением Елизаветы», — говорит Артем Давыдов. – Все эти изделия, конечно, абсолютно разные. Парики могут сказать и о статусе человека, например, лакейские и солдатские отличаются наличием хвостиков. А парики вельмож и царственных особ более пышные».

По словам Давыдова, на создание каждого парика может уходить около месяца. Они делаются из шерсти буйвола, из искусственных волос с добавлением натуральных. Также добавляется химия для волос, парик обновляется, подстригается, подгоняется под актера. Кстати, парики для участников массовых сцен делаются из синтетики.

Каждый вечер после окончания смены парик моется, обрабатывается специальным раствором, сушится и готовится к следующему использованию. И такие процедуры проделываются каждый день.

Артем Давыдов отвечает и за украшения для Елизаветы, которые аккуратно сложены в прозрачные коробочки.

«Множество драгоценностей я купил на барахолке в Берлине. Мы часто туда ездим вот за такими штучками, которые стоят не больше евро. В XVIII веке был актуален крупный жемчуг и украшение волос цветами. Но цветки и атласные ленты у нас – московские, взятые в специальных местных магазинах », — говорит Артем.

Юлия Хлынина: «Иногда я чувствую присутствие Елизаветы»

Готовясь к роли будущей императрицы, Юлия Хлынина читала специальную литературу, полностью погружалась в сценарий. По словам актрисы, особенность ее героини заключается в том, что она часто влюбляется – но каждый раз искренне и яростно.

«В отличие от Елизаветы, я скорее моногамна. Я рациональный человек, крепкий, мне тяжело менять своих пассий. Елизавета более романтичная, чувственная и порывистая. Я с большим трудом переходила из отношений в отношения, а Елизавета делает это лихо, игриво», — объясняет Юлия. — Конечно, она тоже грустит, но недолго. Мой мастер Константин Аркадьевич Райкина в Школе-Студии МХАТ учил искусству перевоплощения — «подальше от себя». Я играю Елизавету как отдельную от себя личность. По словам Юлии, костюм диктует определенный тип поведения: по-другому дышится, а благодаря корсету выпрямляется осанка, меняется походка. Как говорит актриса, ты словно погружаешься в другой мир и действительно начинаешь чувствовать в себе императрицу.

— Однажды Дмитрий Дюжев, сыгравший Петра Первого, признался, что ему снился царь накануне съемок. А с вами происходило что-то подобное?

— Иногда за пределами площадки я подлавливаю присутствие персонажа в своей частной жизни. Чувствую ее повадки: села с прямой спиной, посмотрела по-царски, руки особенно сложила. Вот она, Елизавета! Психика так устроена, что если ты сильно погружаешься в роль, то, конечно, она живет в твоем бессознательном помимо тебя.

— Вашего отца по сюжету сериала играет Александр Балуев…

— Личность Петра Великого тоже присутствует рядом с Балуевым, как личность Елизаветы рядом со мной. И ощущается этот темперамент. У них были непростые взаимоотношения, но она была любимой дочкой. Это было очень интересно и непросто, но тем не менее диалог сложился очень мощный.

— А какая сцена далась вам тяжелее всего?

— Актерских поисков, где бы я ни знала, что делать, не было. Мы пошагово двигаемся по ситуациям, в которых оказывается Елизавета. А это бывают неожиданные и приключенческие повороты сюжета. Я получаю большое удовольствие от работы, поэтому никаких сложностей не возникало.

Ну, а зрители будут ждать появления сериала «Елизавета» на экранах!

Смотрите также: