Вышел первый тизер-постер исторического телесериала «Елизавета»

«Россия 1» представила тизер-постер и трейлер многосерийного исторического фильма «Елизавета». Это новый проект канала из цикла «История любви. История России».

Фильм режиссера Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы») повествует о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I. Главная роль досталась Юлии Хлыниной, а ее отца — Александру Балуеву.

Ей было всего шестнадцать лет, когда отец оставил ей в управление огромную империю. Для Елизаветы трон стал проклятием: против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные вельможи Андрей Остерман (Алексей Агранович), Александр Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

Премьера многосерийного исторического фильма «Елизавета» — скоро состоится на телеканале «Россия 1».

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