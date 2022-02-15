Просто девушка: Брежнева в модных джинсах клеш и клетчатом жакете отметилась на шопинге

Вера Брежнева не скрывает, что любит проводить время с родными. После того, как она ушла из группы «ВИА-Гра», ее популярность только возросла.

Примечательно, что артистка продолжает быть одной из самых привлекательных певец в России и зачастую украшает обложки глянца. Она также начала выпускать свой бренд косметики. Недавно звезда отпраздновала 40-летие, устроив вечеринку в Киеве.

Но Вера редко сидит на одном месте. Выходные она провела в Москве, где решила устроить себе шопинг. Певица приехала в магазин, где с корзинкой ходила и делала покупки.

Ее сразу у кассы приметили поклонники. Артистка была облачена в широкие джинсы клеш и клетчатый жакет, как у Кристины Орбакайте. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Брежнева даже сделала несколько фото с другими покупателями.

«Глаза разбегаются, но я пытаюсь взять себя в руки. Кстати, чтобы не купить лишнего, всегда пишу список», — поделилась она.

Звезда призналась, что покупки подняли ей настроение. Она несколько часов выбирала себе новые крема и разные косметические продукты.

Поклонники восхитились тем, как выглядела певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Идешь и видишь Веру», «Удачный день у тех, кто вас встретил», «Такая простая», «Круто выглядите в 40 лет», «Такая эстетика во всем», «Очень красивая», — стали писать пользователи Сети.

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