Голливудская вечеринка: Брежнева в белом платье в пол с «царскими» рукавами отпраздновала 40-летие в Киеве

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она родилась в простой семьей, но это не помешало ей стать знаменитой. Примечательно, что теперь певица собирает полные залы зрителей.

Ее песни становятся хитами, а образы копируют поклонницы. Не так давно артистка провела время на Мальдивах. А вот 3 февраля она отметила свой день рождения. Родные порадовали ее подарками.

Более того, Вера на самолете прилетела в Киев. Еще на борту она встретила свою сестру, что стало для нее сюрпризом. Накануне певица закатила вечеринку в голливудском стиле.

Примечательно, что артистка решила провести время с друзьями и родными. Она облачилась в белоснежное платье в пол с длинными царскими рукавами. Именинница сделала нежный макияж и низкий хвост. Она дарила гостям статуэтки в виде «Оскара».

Для Брежневой главный сюрприз устроил муж. Константин Меладзе обычно избегает публичности. Но на этот раз он спел для нее песню и сыграл на рояле. Певица была растрогана. Не обошлось без медленного танца и поцелуев. На ковровой дорожке с артисткой позировала и ее сестра, облаченная в платье в пол с разрезом. Именинница много танцевала и смеялась.

«Любовь спасет мир», — написала звезда.

Поклонники осыпали Веру комплиментами. Многие отметили, что она красивая и счастливая. «Какая классная», «Ну просто шик», «Так трогательно. Столько любви и нежности. Сердце замерло даже», «Вы с Константином, как два ангела, столько в вас добра! Вы — пример! С днем рождения, прекрасная Вера», «Так трогательно и мило», «Какая чудесная пара!» — прокомментировали пост подписчики.

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