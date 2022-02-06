«Императрица! Полный люкс»: 72-летняя Пугачева зимой куталась в Грязи и в дымчатую шубку, и в заячьи меха

Примадонна то и дело меняет наряды, красуясь в Подмосковье.

72-летняя Алла Пугачева отдает предпочтение роскошным мехам. Певица то и дело щеголяла зимой в шубках и дубленках, позволяя себе примерять пуховики стиля Casual. Так, к примеру, Примадонна успела покрасоваться в пуховике-дутике оттенка айвори, утепленной пастельной куртке цвета «чайной розы» и пальто с принтом pied-de-poule. Однако жемчужинами в зимней коллекции Аллы Пугачевой стали две люксовые шубки. Одна — в дымчатых тонах, другая — по-типу заячьей, белоснежная в пол.

Пугачева в дымчатой шубке полюбовалась метелью на террасе замка в деревне Грязь. На голову певица накинула капюшон, слегка примяв прическу с белокурыми локонами. А вот варежки Примадонна забыла дома. Жена шоумена Максима Галкина куталась в роскошные меха, пряча свои изящные ручки в в рукавах. Певице бы точно пригодилась муфта.

Еще один яркий образ Примадонны — белоснежная шубка в пол с заячьей шапкой-ушанкой. Певица в мехах полюбовалась фейерверком и салютом в новогоднюю ночь. Примадонна выглядела точь-в-точь как Снегурочка. Ну а ее Дедом Морозом стал шоумен Максим Галкин. Певица не привыкла экономить на себе любимой. Так, артистка покупает одежду в бутике модельера Игоря Гуляева. Свои наряды для Примадонны шьют именитые кутюрье: Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев.

«Императрица! Полный люкс», «Аллуся! Как хороша собой», «Царственная шубка, дымчатая шубка освежает и молодит», «Ну просто прелесть!», «Макс одаривает мехами??», «Точно Снегурочка из сказки», «Элитные шубки для Аллочки!», «Дорого-богато», — восторгаются поклонники.

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