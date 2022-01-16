«Элитные меха, дорогие ткани! Полный люкс»: 72-летняя Пугачева щеголяла зимой в роскошной шубке и укороченном пальто

72-летняя Алла Пугачева как перчатки меняет модные наряды. Примадонна тесно дружит с именитыми модельерами: Валентином Юдашкиным, Вячеславом Зайцевым и Игорем Гуляевым — последний не раз говорил, что лучше, чем сама Алла Борисовна, никто не подберет для нее аутфит.

Сайт Teleprogramma.pro выбрал два самых ярких зимних наряда Примадонны из ее звездного гардероба. Первый, скромный на вид, но при этом эффектный тренч с принтом pied-de-poule с меховым воротником и шапкой в виде пилотки, как у стюардесс. Такое утепленное пальто подойдет для межсезонья или теплой зимы, а также в оттепель. Свой лук Алла Пугачева дополнила кожаными штанами с декором в виде молнии и рокерскими ботинками.

«Элитные меха, дорогие ткани! Полный люкс», «Аллуся этого достойна!», «Все жизнь на эстраде, а что вы хотели? Чтобы она в обносках ходила??», «Позавидует и хуторянка Ротару», «Эффектная шубка!! Просто Снежная королева», «В таких мехах до пола только двор «мести» в деревне», «Все к лицу, если осанка царственная», «Роскошь! Шапка-ушанка просто огонь!!», «Дорого-богато! На себе не экономит», «Красиво жить не запретишь!», «Если есть на что покупать, почему бы и не щеголять??», «В мехах точь-в-точь Снегурочка», — пишут фолловеры.

Ну а второй — роскошная шубка в пол. В люксовых мехах Алла Пугачева любовалась салютом и фейерверками во дворе подмосковного замка в деревне Грязь. Певица отдала предпочтение белоснежной шубке и мохнатой шапке-ушанке. Дорогие меха только подчеркивали статус и утонченный вкус Примадонны. Фанаты уверены, что все гости залюбовались внешним видом хозяйки торжества в новогоднюю ночь.

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