«Точь-в-точь! Прямо как у Аллуси»: дочка Орбакайте щегольнула с двойняшками Гарри и Лизой в пуховике айвори

Точно такая же куртка есть в зимнем гардеробе Примадонны.

Алла Пугачева с девятилетней внучкой Клавой пополнили зимний гардероб одинаковыми обновками. В новогоднюю ночь Примадонна щеголяла в элитной шубке в пол и меховой шапке-ушанке, а внучка певицы отдала предпочтение пуховику айвори.

Оказывается, точно такая же утепленная куртка есть и у Аллы Борисовны. Шоумен Максим Галкин подловил певицу на прогулке во дворе замка в деревне Грязь. Примадонна прикрыла голову капюшоном, чтобы сохранить прическу в снегопад.

Алла Пугачева тщательно следит за модой. Она отдает предпочтение ультрамодным современным лукам. Примадонна даже купила точно такой же пуховик как у ее внучки. Цвет айвори в зимнем сезоне стал одним из самых популярных. К тому же, такой оттенок неизменно молодит и освежает.

«Точь-в-точь! Прямо как у Аллуси», «Внучка и бабушка оделись одинаково — обе в пуховиках-дутиках», «Алла не уступает даже внукам! Казалось бы, куда?? А она и тут самая модная», «С Клавой вместе по бутикам?», «Когда бабушка моднее внучки», «Клава советовала? Куртка точно такая же, как у внучки», «Стильная бабуся-то!» — пишут фолловеры.

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