Модница недели в сериале «Ищейка»: женственно ли одевается героиня Анны Банщиковой — полковник Александра Кушнир

Модные эксперты Teleprogramma.pro оценили образы, в которых актриса Анна Банщикова появлялась на экране в новом сезоне фильма.

На Первом канале завершился показ нового сезона сериала «Ищейка» с актрисой Анной Банщиковой в главной роли. Ее героиня – полковник Александра Кушнир – вновь раскрывала самые сложные дела и пыталась наладить личную жизнь.

Как она при этом выглядела, оценили модные эксперты Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева и стилист Руслан Громов.

Наряд вне моды

Оценивая этот образ, имиджмейкер Лариса Тимиряева сделала акцент на том, что он прост, но при этом ярок и интересен.

«Образ современный, в уличном стиле, в модной минималистической манере комплектации, — отметила Лариса Тимиряева. — Бежевое пальто лаконичного кроя — это уже классика, а значит вне моды. Акцент в данном образе на цветовом комбинировании. Теплый бежевый оттенок в своем составе содержит желтый, благодаря чему на его фоне яркость голубого цвета усиливается (цветовой круг Иттена). Поэтому, несмотря на простоту образа, он выглядит ярко и интересно, поскольку есть яркий цветовой акцент в виде голубого лонгслива. Поскольку не могу оценить даже поясную одежду, то больше 9 поставить не могу».

Инь и янь

Косуха оттенка спелой вишни – любимая в гардеробе Александры Кушнир. В фильме героиня Анны Банщиковой появляется в ней несколько раз, заодно демонстрируя, каким образом можно сочетать косуху с платьем, юбкой, кюлотами.

«Куртка цвета спелой вишни. К ней надето платье-рубашка с флористическим принтом. Все в гармонии — как цветовой, так и стилистической. Поясню. Во всех цветах одежды (куртка, платье и принт) в составе имеется как синий, так и красный цвет в разных пропорциях. В куртке и цветочках — больше красного, а в синем платье — больше синего и лишь капля красного, что создает фиолетовый подтон. Наличие в разных цветах одних и тех же цветовых составляющих создает гармонию. Стилистически и платье, и куртка содержат в себе и инь, и янь. Верх платья (рубашка) — мужское, а низ платья (юбка) — женское. Куртка косуха, пришедшая из мужского гардероба, но ее приталенность и цвет отсылают к женской составляющей. Так что, придраться не к чему. Плюс обе вещи из моды не выходят, как и цветочный принт. То, что сапоги выбраны черного цвета, имеет место быть, поскольку цвет куртки очень глубокий, а это свидетельствует о том, что в его составе присутствует черный. Поэтому образ воспринимается целостно и гармонично, а главное, что идет Анне, презентабельно ее демонстрируя. 10 баллов», — оценила образ Лариса Тимиряева.

Вишня в шоколаде

Полковник Александра Кушнир не только прекрасный следователь, но еще и дама, которая разбирается в моде и в курсе о том, что такое цветотип.

«Акцентом конечно же является комплиментарное цветовое сочетание цвета волос и куртки с сумкой, которое ассоциируется и как «вишня в шоколаде» и как «коньячно – винное», — отметила Лариса Тимиряева. — В клетчатом принте серых брюк также имеет место вишневый цвет, что создает ощущение единого ансамбля. Насыщенный зеленый цвет лонгслива идеально вписывается в образ. Зеленый цвет сочетается с любым цветовым комбинированием, поскольку это цвет природы и на нем базируется все цветовое многообразие. В данном образе куртка застегнута, но она сочетается с объемным фасоном брюк, что уравновесило силуэт — полуприлегающий верх и объемный низ. Так что все выглядит достойно. Модные объемные брюки в клетку и добавлен зеленый цвет лонгслива, цвет природы, что в гармонии с антуражем. Но главное, что он в гармонии с Анной в цветовом комбинировании и стиле. Ставлю 9 баллов. 10 поставить не могу, поскольку не видно обуви».

Игра вишнево-винных оттенков

С этим образом Александры Кушнир создатели сериала «Ищейка» тоже попали в точку.

«Что сразу бросается в глаза и создает гармонию — комплиментарное цветовое сочетание вишневого оттенка куртки, шейного платка и оттенка цвета волос, схожего с цветом горького шоколада, что создает ассоциацию «вишня в шоколаде».

Это теплое, вкусное и беспроигрышное цветовое комбинирование, которое подходит цветовому колориту внешности Анны и ее карим глазам. Пастельная группа бежевого (лонгслив) и серого (юбка), также с теплым подтоном. Наблюдается гармония и в ритме — круглая форма очков «Тишейдов» и горошка шейного платка. Единственное, было бы более современно, если косуха была бы пообъемнее, но спасает ситуацию то, что она расстегнута. Так что, особо придраться не к чему.

Модная юбка из денима со сквозной застежкой на пуговицах и игра вишнево-винных оттенков. Ставлю по 9 баллов. 10 поставить не могу, поскольку не видно обуви», — объяснила Лариса Тимиряева.

Сочетание бордового и серого

Стилист Руслан Громов указал на грубую ошибку в этом аутфите Александры Кушнир. Но ей простительно – в таком виде полковник приехала на место преступления.

«Кожаную куртку отлично дополняет объемный серый шарф, серый и бордовый отлично сочетаются между собой, брюки culottes (кюлоты) сидят вполне смотрибельно, а вот обувь портит весь образ. Неподходящие цвет и модель, выглядит очень грубо и на фоне всего лука не совсем выгодно выделяются. Ботинки под цвет куртки смотрелись бы гораздо интересней и образ выглядел бы более целостным. Оценка 7 из 10, учитывая, что это повседневный аутфит», — оценил образ Руслан Громов.

Дама яркая, образ скучный

У вас тоже есть такой или похожий костюмчик? Руслан Громов советует, как его «оживить» и сделать более комплиментарным с помощью простого приема.

«Образ мне напоминает советскую бухгалтершу, трудящуюся на трикотажной фабрике. Образ достаточно скучный и требует определенных акцентов. Аутфит был бы гораздо комплиментарнее, если бы серую футболку заменить на белую рубашку. Не могу найти критичных ошибок в образе, кроме того, что жакет немного мал, поэтому топорщится и сидит на фигуре не самым лучшим образом. По десятибалльной шкале я бы поставил 5 баллов», — прокомментировал Руслан Громов.

Подводим итоги

Первого места удостоен самый женственный образ Александр Кушнир – в косухе и платье с цветочным принтом.

Второе место делят сразу три образа женщины-полковника – в пальто лаконичного кроя и синем лонгсливе, в косухе и зеленом лонгсливе, в косухе и юбке из денима.

На третьем месте – образ, созданный при помощи той же самой косухи и серых кюлотов.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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