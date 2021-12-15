«В толпе не затеряется»: Мария Горбань в пальто оверсайз и розовых кроссовках прошлась по центру Москвы

Звезда сериала «Кухня», экранная жена Дмитрия Нагиева, актриса Мария Горбань вполне может считаться иконой стиля.

Красавица-блондинка роскошно выглядит и умеет подбирать наряды, соответствующие своей эффектной внешности.

На этот раз Мария Горбань вышла на прогулку по центру Москвы в пальто разбеленно-голубого цвета, шапочке бини ему в тон и розовых кроссовках. Вероятно, экранный муж Марии Дмитрий Нагиев от этого образа мог бы обомлеть.

«Обожаю Москву зимой. На Красной площади уже открылся каток, а весь город вовсю украшают гирляндами. Атмосфера Новогоднего праздника и исполнения самых заветных желаний», — подписала Мария Горбань кадр в микроблоге, на котором предстала на фоне Большого театра.

Поклонники восхитились образом актрисы, сделав ей комплименты по поводу сочетания цветов. С пользователями солидарен модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

«Образ смотрится свежо и весьма интересно, — отметил Руслан Громов в беседе с Teleprogramma.pro. — В толпе Мария явно не затеряется. Вокруг достаточно негативных событий, и когда, как не сейчас, носить цветную одежду, ведь это поднимает настроение не только обладателю яркой одежды, но и окружающим его людям. В этом году на многих показах осень-зима ярких красок было предостаточно».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, окончил несколько учебных заведений по стилистике.

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