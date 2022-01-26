Анна Банщикова: «Всегда хвалю и во всем поддерживаю своих детей»

Анна умеет даже при самом сложном рабочем графике уделять время своим близким. Так же и у ее героини в сериале «Ищейка» — полковник Александра Кушнир и запутанные преступления расследует, и личную жизнь устраивает.

«Машу теперь узнают на улицах»

— В телеэфире сейчас идет шестой сезон сериала «Ищейка». Зрители особенно активно обсуждают личную жизнь главной героини. Получается, что даже в лихо закрученном детективе все равно на первом месте любовь?

— Конечно, людям интересно, как на фоне всех этих детективных дел развивается личная жизнь героини. Александра Ивановна такая умная и талантливая в работе, а вот в жизни ей разобраться непросто. У многих так, поэтому это и близко зрителям.

— Чем она так интересна мужчинам?

— Сейчас такое время, когда женщины много и успешно работают, при этом успевают проводить время с семьей. Почему они интересны мужчинам? Потому что мужчины любят женщин, которых не могут до конца завоевать, которые им не принадлежат полностью. Александра Ивановна одержима своим делом, главный ее интерес в жизни — работа. Поэтому мужчины никак не могут ее поймать, никак не могут ее посадить дома и заставить варить борщ.

— Почему ваша дочь Маша стала играть в «Ищейке» сына вашей героини Мишу?

— Это была идея режиссера первых трех сезонов Дмитрия Владимировича Брусникина. Да и вообще маленького ребенка невозможно заставить искренне называть чужую тетю мамой, искренне ее обнимать. Вот мы и решили, что моя дочь Маша идеально подойдет на роль ребенка Александры Ивановны.

— Весной Маше пять лет. Ей нравится сниматься? Узнают юную актрису на улицах?

— Узнают! Бывает, что подходят и спрашивают: как она играет Мишу? Маша повзрослела и теперь понимает, что играет мальчика. Ее все больше увлекает сам процесс, она по-своему чувствует роль. Иногда говорит: «Мам, вот я сейчас играю Мишу, а потом буду играть Сашу. У меня же два брата — чтобы никто не обиделся».

— Не стесняется?

— Маша чувствует себя комфортно на съемочной площадке, любит дурачиться и импровизировать. Если я была стеснительной в детстве, то Маша — смельчак. На вопрос «Ты ходишь в садик?» она может ответить: «Какой садик?! Я работаю артисткой!»

— Вы рассказывали, что любили в детстве бывать в театре. Маша в этом похожа на вас? Чем девочка увлекается, какие кружки и секции посещает?

— Маша ходит на гимнастику и на плавание. Она обожает ходить в театры, а еще в гости и на вечеринки. Она вообще за любой кипеж, кроме голодовки. Я в детстве ходила в театр с бабушкой (Полина Борисовна Банщикова, заслуженная артистка РСФСР, ведущая солистка Ленинградского театра музыкальной комедии, преподаватель вокального мастерства. — Ред.). Она была примой в Театре музыкальной комедии, пела все главные арии, и мне нравилось смотреть и слушать ее.

«Я как диспетчерская станция»

— Сейчас психологи советуют девочкам чаще говорить комплименты, мальчиков поощрять за умные мысли и изобретения. Нас в советское время воспитывали иначе. Вы сыновей и дочь хвалите?

— Я всегда их хвалю! В нашем детстве действительно это было не принято. Хотя мама говорит, что меня тоже всегда хвалила. Но не думаю, что в таких количествах… Раньше не было принято говорить девочке, что она красивая. Это считалось чем-то неприличным, поэтому вырастали целые поколения с кучей комплексов. А сейчас я своей дочери каждый день говорю, какая она красавица. И Маша знает это, ребенок уверен в себе. И мне кажется, что это прекрасно. Я своим детям доверяю, поддерживаю их во всем. Возможно, если бы они были какие-то другие, то отношения складывались бы иначе. Но у меня правда прекрасные дети.

— Чем мальчики увлекаются?

— Миша пошел в восьмой класс, Саша — в шестой. Сейчас они сконцентрировались на изучении иностранных языков. А я только за, потому что, какую бы профессию они ни выбрали, это пригодится. И, как у всех подростков, у сыновей масса интересов. Они хорошо разбираются в музыке, занимаются спортом. Саша любит компьютерные игры — он так в них шпарит! Миша у меня привык в любом деле доходить до самой сути. Если он увлекается футболом, то изучает этот вид спорта просто досконально — даты, имена, события. Подростки сейчас получают такое огромное количество информации, что не знаю, как они это выдерживают.

— Если дома отдохнуть, то какое увлечение может их объединить?

— Просмотр фильмов. Саша и Миша уже многое из мировой классики пересмотрели.

— Ваша заслуга?

— Возможно. Хотя больше их папы.

— Читала, что вы познакомились с вашим мужем Всеволодом на премьере фильма. Выходит, ваш супруг, адвокат по профессии, любит кино?

— На самом деле мы познакомились с мужем в ресторане. Это была случайная встреча. А кино он действительно любит.

— Удается вам, многодетным родителям, сбежать в кино вдвоем? Или, допустим, съездить без детей в романтическое путешествие?

— Свободное время стараемся проводить с детьми. Так повелось. Не хочется уезжать куда-то без них. У нас с детьми такая дружная компания! Мы всегда вместе путешествуем.

— Муж может вас удивить каким-нибудь сюрпризом?

— У нас хватает ежедневных сюрпризов в жизни. Особенно с такой профессией! Наоборот, хочется какой-то стабильности. Хотя могу вспомнить приятный сюрприз. Я не хотела отмечать 40 лет, и муж предложил просто поехать в ресторан… Я даже не стала наряжаться, потому что планировался обычный ужин. И вот мы приехали, а там из-под столов как выпрыгнули человек пятьдесят моих друзей!.. Сначала у меня был просто шок, даже испугалась. Но это было здорово и запомнилось на всю жизнь!

— Вы мама, которая всегда держит все под контролем, включая графики детей? Или умеете делегировать домашние обязанности и доверять другим членам семьи или помощникам?

— К сожалению, ничего не умею делегировать — все вопросы решаю сама. Я как диспетчерская станция — параллельно делаю кучу дел. Потому что, как показывает практика, все равно никто не сделает так, как ты сам.

«С маленькими некогда расслабляться»

— Говорят, что, пока у женщины растут дети, она остается молодой. К тому же вы, как кажется, такой человек, который не переживает из-за цифр в паспорте…

— Я и не переживаю. И вообще не чувствую возраста. Когда ты делаешь то, что любишь, когда любишь жизнь, получаешь от нее удовольствие, радуешься тому, что ты живешь, — ты счастлив. Конечно, маленькие дети — это прекрасно, и мама с ними остается легкой на подъем: прыгает вокруг елки в Новый год, играет в снежки. Это не дает возможности расслабляться.

— Вызывает уважение то, что вы естественно выглядите. Не делаете пластику, уколы красоты. Сейчас так много похожих друг на друга лиц с разглаженными морщинами и пухлыми губами — их обладательницы думают, что так они молодеют…

— Да, я, тьфу-тьфу, пока ничего не делала. Во-первых, я ужасный трус. Во-вторых, в моей профессии самое ценное — индивидуальность. Когда нет объективной надобности, то непонятно, зачем что-то делать с лицом. Не думаю, что женщины молодеют после этих процедур — они чаще всего становятся похожими друг на друга. Если достойно нести свой возраст, то не будешь выглядеть старым и не будешь выглядеть глупо. Считаю, что старше выглядят как раз те люди, которые молодятся.

— Есть ли тайное оружие у многодетной работающей мамы, которое помогает ей быть в форме? Умеете себя баловать?

— Иногда я просто понимаю, что не выдержу, если не позанимаюсь йогой и не схожу на массаж, особенно если большая занятость и тяжелые съемки. Люблю массаж лица, засыпаю во время процедуры так крепко, как не сплю никогда. Это настоящий кайф с выключенным телефоном. И на это мое удовольствие никто не может посягнуть!

Личное дело

Анна Банщикова родилась 24 января 1975 года в Ленинграде. В детстве занималась в балетной школе при Ленинградском академическом хореографическом училище, училась в музыкальной школе по классу фортепиано.

Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театра, музыки и кинематографии. Актриса театра «Современник», амбассадор фонда «Дети-бабочки», член попечительского совета благотворительного фонда помощи детям «Добротариум». С супругом, адвокатом Всеволодом Шахановым, воспитывает троих детей.

«Ищейка»

Среда — четверг/21.30

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