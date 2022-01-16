Модница недели: стилист оценила наряды Лолиты Милявской на шоу «Суперстар. Возвращение»

Восемь недель подряд по воскресеньям выходил в эфир НТВ второй сезон популярного шоу «Суперстар. Возвращение». Безусловно, непревзойденной звездой проекта была его соведущая Лолита Милявская.

В каждом выпуске Лолита демонстрировала шикарные образы, которые хотелось рассматривать. Но что о них скажет профессионал? Оценить образы Лолиты Милявской Teleprogramma.pro попросила стилиста-имиджмейкера Ларису Тимиряеву.

Лолита в платье-русалке

В этом роскошном наряде Лолита Милявская появилась в первом выпуске «Суперстар. Возвращение» и сразу подняла высокую планку для своих образов. Каждого следующего эфира поклонники ждали, предвкушая еще более эффектные аутфиты Лолы.

«Платье-русалка, мягко обволакивающее плавные изгибы тела и расширяющееся от линии колена — самый женственный фасон, который ничего не оголяя, подчеркивает женственность и сексуальность. Акцент на точеной фигуре и пропорциональности силуэта. Мягкая ткань красиво обтягивает грудь, талию, бедра. У меня вопрос к украшению. На первый взгляд, оно идеально подходит к данному платью, если бы платье было надето на манекен. Но платье надето на Лолиту и украшение как раз и должно было отразить ее характер, гармонировать с чертами лица и увязать платье и прическу, наконец… Оно подобрано под платье, не под Лолиту. Слишком монолитное, нет динамики в ритме, поэтому больше 9 баллов поставить не могу».

Лолита в платье с разрезом по ноге

В этом наряде Лолита Милявская предстала во втором выпуске «Суперстар. Возвращение», и стало понятно: дальше будет только круче!

«Образ не просто удачный, но как раз в десяточку. В нем все сложилось: красота и стройный стан Лолиты, модный минималистичный стиль, модный черный цвет, модная длина макси и модный высокий разрез по ноге, который выступает акцентом и добавляет дерзости и образу. А в сочетании с черным цветом платья делает аутфит эффектным и драматичным, не нарушая элегантной составляющей. Праздника добавляет дозированный блеск отделки разреза и обуви. Главное, что образ работает на Лолиту, подчеркивая ее прелести и демонстрируя характер и харизму. Несмотря на то, что можно было бы добавить более объемные украшения (видимо, не хотели, чтобы что-то перетягивало внимание от ноги), все равно образ на 10 баллов».

Лолита в платье цвета молочного шоколада

Эффектное платье цвета молочного шоколада Лолита Милявская продемонстрировала в одном из выпусков шоу. Если хотите повторить этот образ звезды, прислушайтесь к замечаниям стилиста.

«Образ перегружен акцентами. Их слишком много: зона декольте, грудь, талия, ноги, драпировка, украшение. Несмотря на то, что сейчас драпировка является очень модным декором, в данном платье она сыграла злую шутку. Этот акцент на груди лишний и неуместный. Неудачно подобрано украшение. К открытым плечам больше подошли бы объемные серьги или колье, а не подвеска на цепочке. Само по себе украшение красивое. Когда смотришь на образ, то рассматриваешь его детали, не складывая в единую гармоничную картинку. Одним словом, перемудрили. 7 баллов».

Лолита в мерцающем брючном костюме

Переливающийся наряд с пайетками Лолита Милявская продемонстрировала в одном из декабрьских выпусков «Суперстар. Возвращение». Отличный вариант для создания новогоднего настроения.

«Брючный костюм, состоящий из брюк свободного кроя и топа «сделали» пайетки. Сейчас, конечно, в моде как сам стиль минимализм, так и минималистическая манера комплектации, но надо понимать, что для создания цельного и гармоничного образа необходимо учитывать свой природный типаж (персональный стиль). Лолита драматичная и яркая, что должно находить отражение и в аутфите. Блеск пайеток и чешуйчатая фактура «подружили» минималистичный фасон с яркой внешностью Лолиты. Изюминки добавил небольшой защип на топе. Казалось бы, маленькая деталь, но именно она создала ритм линий, которые перекликаются с линиями прически, добавили хоть какой-то динамики. 8 баллов».

Лолита в тотальном черном

В этом образе Лолита Милявская вышла на сцену «Суперстар. Возвращение», чтобы исполнить в дуэте с Костей Лакоста хит «По-другому».

«Базовый, повседневный образ, который может служить основой подо все. Я не знаю, как его сравнивать с вечерними нарядами, у него совершенно другая история, другое звучание, да и другое предназначение. Если кратко, то это база, а не образ. Я бы добавила сюда какую-нибудь объемную брошь в футуристическом стиле с четкими геометрическими линиями, не нарушая лаконичности, но добавив хотя бы ритма. 7 баллов».

Подводим итоги

Спойлер – все три ступени модного пьедестала почета на этот раз занимает Лолита Милявская! Первого места удостоен образ в черном платье с разрезом по ноге. На втором – утонченный аутфит в платье-русалке. Третье место стилист присудила образу Лолиты в мерцающем брючном костюме.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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