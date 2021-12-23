В 72 года и в мини? Два новогодних образа от Аллы! Пугачева щегольнула в матовом платье и наряде из глянцевой кожи

Алла Пугачева хотя и не дает концертов, выглядит так, словно ее жизнь — это вечный праздник. А ведь Примадонне уже 72 года! Она не уступает молодежи, блистая на светских раутах. Так, празднуя годовщину отношений с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, певица принарядилась в черное матовое платье с декором в виде молнии на юбке. Этот образ идеально подошел бы и для новогодней ночи.

«Маленькое черное платье, которое должно быть у любой женщины, добавит элегантности. Это действительно так, но с нюансами: стройнит матовая фактура, а элегантности добавляет правильно подобранное по стилю и крою для конкретной фигуры платье. На Алле Пугачевой именно такой вариант — черного матового платья с декором в виде молнии, которое безусловно стройнит певицу. Оно выгодно подчеркивает ее изящные ноги. А декор добавляет изюминки», — уточнила имиджмейкер Виктория Шабанова.

Еще один вариант в копилке Примадонны — короткое платье из глянцевой кожи с капроновыми чулками и жокейскими сапогами. В таком луке певица появилась на банкете со Львом Лещенко и Наташей Королевой.

«Современная мода — это свобода! И чем свободнее человек себя чувствует, тем легче он идет на эксперименты с одеждой, прической и стилем. Аллу Борисовну мы можем увидеть как в безупречных классических образах, так и в повседневных, когда она отдыхает с семьей, и даже в мини. Носить правильно мини — особый дар! И в этом случае образ выгодно дополнен удобными жокейскими сапогами, актуальными в этом сезоне, а также митенками, выполненными из кожи», — отметила стилист Марина Морикова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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