Почему Алле не дали микрофон? Пугачева на банкете спелась с Королевой, приплясывая под хит Лещенко

Примадонна вышла на танцпол вместе с молодежью, дав жару на вечеринке.

72-летняя Алла Пугачева вместе со своими звездными коллегами вышла на танцпол, когда в зале зазвучал голос Льва Лещенко. Артист вживую исполнил один из своих хитов, порадовав собравшихся гостей. Примадонна, придерживая юбочку и сгибая коленки, приплясывала на месте, стараясь подпевать давнему другу. Вот только микрофон Алле Борисовне почему-то не дали. Зато украинская дива Наташа Королева голосила за спиной Примадонны, развлекая публику.

Видимо, жена шоумена Максима Галкина не горела желанием давать сольный концерт на банкете. Она довольствовалась тем, что просто подпевала Льву Лещенко и зажигающей на танцполе Наташе Королевой, которой удалось завладеть микрофоном.

«Ты помнишь, плыли в вышине,

И вдруг погасли две звезды,

Но лишь теперь понятно мне,

Что это были я и ты», — пел Лещенко для танцующей на банкете Примадонны.

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