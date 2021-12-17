Платье подвело: Ольга Бузова в тонком обтягивающем наряде не смогла скрыть выпирающий живот

Округлившаяся певица была на премьерном показе комедии «Елки-8».

Поющая телеведущая Ольга Бузова накануне почтила своим присутствием премьеру комедии «Елки-8», в которой вместе с Филиппом Киркоровым составила компанию Сергею Светлакову и Ивану Урганту.

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На мероприятие Бузова тщательно собиралась. Она выбрала тотальный черный наряд – платье с вырезами под грудью, тонкая ткань которого реалистично показала фигуру своей хозяйки. На голове красовался огромный бант вместо головного убора.

Оказавшись в центре внимания публики, красотка не смогла скрыть выпирающий живот, который явился следствием ее увлечений колбасой и горячими бутербродами по ночам.

Ранее Бузова признавала – да, мол, поправилась. За время съемок «Х-Фактора» в Минске она злоупотребляла драниками и колбасой, дома продолжила. А осенью угодила в больницу и лишилась возможности тренироваться. Результат, что называется, налицо.

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