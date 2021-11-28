Модница недели: стилист оценила наряды мам Ксении Бородиной, Светланы Лободы, Николая Баскова и других звезд

Модный эксперт Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева призналась, что выбрать самый лучший образ ей было невероятно трудно. Результат оказался неожиданным для всех!

В День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Teleprogramma.pro вместе с модным экспертом, стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой предлагает полюбоваться тем, как красиво и стильно одеваются зрелые дамы. И выглядят мамы звезд ничуть не хуже своих знаменитых на всю страну отпрысков!

Мама Ксении Бородиной Инна Булатовна

Телеведущая Ксения Бородина очень близка со своей мамой Инной Булатовной. Очевидно, что Ксения Бородина прикладывает свою руку к созданию аутфитов для мамы.

«Образ модной, стильной, современной женщины, ведущей динамичный образ жизни. Весь аутфит выстроен в модной тенденции контраста: женственности и мужества, светлого и темного, нежного и жесткого, легкой и плотной тканей. Если рассматривать детально, то кожаные изделия в модных фаворитах, как и принт, имитирующий леопарда. Хочу заметить, что Инне очень идет этот принт дикой кошечки! Казалось бы, образ без каких либо украшательств, но выглядит Инна очень эффектно, а все потому, что сочетание женского и мужского в одном образе — это столкновение женственности и мужественности, что придает образу особый шарм, тем более с такой яркой внешностью. Очень удачный V-образный вырез горловины, презентабельно демонстрирующий шею, визуально ее удлиняя. Но! Легкий верх просит гармоничного отклика снизу, поэтому черные прозрачные носочки или гольфы лучше снять. Открытые щиколотки поддержали бы легкость снизу, тем более, что лоферы довольно массивные, что сейчас очень модно. Эти носочки были бы уместны, если рубашка выступала бы вторым слоем, а под ней был бы лонгслив или черная водолазка. Но все это не критично, поэтому оценка — 9 баллов».

Мама Ольги Орловой Галина Егоровна

Ведущая «Дома-2» и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова периодически делится в Instagram совместными снимками с мамой Галиной Егоровной. Женщина элегантна, как и ее знаменитая дочь.

«Лаконичный, элегантный образ в модном стиле минимализма, подчеркнул элегантность и благородство Галины. Минимализм – стиль уверенных в себе женщин, он создает фон для них. Ничто не должно отвлекать внимания от персоны: ни цвет, ни сложный крой, ни замысловатый рисунок принта, ни дополнительный декор… Поэтому важным в данном стиле является сдержанность и лаконичность, в котором читается утонченный вкус. Этот стиль без особых украшательств, ведь украшением является Галина, а не одежда. Главным цветом минимализма и данного образа является, конечно же, элегантный серый, поскольку он никогда не затмит собой того, кто его на себе несет, скорее, подчеркнет достоинства. Очень модное пальто-жакет, которое элегантно обозначает силуэт. Серый цвет идеально сочетается с черным, и классические черные капроновые колготки, которые в осенне- зимнем сезоне 2021-2022 годов, в списке модных фаворитов, выигрышно завершают данный ансамбль в совокупности с остроносыми черными туфлями-лодочками, визуально удлиняя ногу. Тонкие щиколотки подчеркивают изящность, хрупкость и благородство. Особое внимание хочу уделить портретной зоне. Как идеально под окрас прически подобраны шарфик и очки с градиентными линзами. Все настолько в едином цвете и ритме, что воспринимается целостно и гармонично, во всем читается утонченный вкус. И главное, что образ работает на Галину, презентабельно ее демонстрируя. Ничего не хочется добавить и ничего не хочется убрать. Ничего лишнего и всего достаточно! Одним словом, образ в десяточку. 10 баллов».

Мама Николая Баскова Елена Николаевна

Певец Николай Басков трепетно относится к своей маме Елене Николаевне, называя именно ее главной женщиной своей жизни.

«Очень модный street-style образ, в котором акцентом выступает курточка из денима с меховой отделкой. Одна эта вещь заключила в себе сразу четыре модных тренда: деним, укороченная длина верхней одежды, утрированно длинные рукава и отделка мехом. Единственное, в монохромном сочетании разных оттенков белого столкнулись снежно-белый холодный и чистый оттенок с теплым оттенком экрю. А голубой цвет куртки усугубил контраст, одновременно усилив холод цвета меховой отделки и лонгслива и усилив желтизну брюк, поскольку желтый цвет на контрасте с голубым звучит ярче. Самое опасное монохромное комбинирование — это сочетание разных оттенков белого цвета. Модного градуса образу добавляют солнечные очки, которые в современной моде уже стали имиджевыми и являются неотъемлемой составляющей не только модных образов весеннее-летнего сезона, но и осеннее-зимнего. Так что, мода француженок носить солнечные очки не только от солнца, а как модный аксессуар, дошла и до нас. Так, что образ Елены просто соткан из модных трендов. Но из-за небольшого промаха с комбинаторикой несочетаемых оттенков белого цвета, снижу на единичку и поставлю 9 из 10».

Мама Светланы Лободы Наталья Васильевна

Певица Светлана Лобода и ее мама Наталья Васильевна очень дружны. Светлана гордится тем, как выглядит мама, и часто показывает ее фотографии в микроблоге.

«Яркий, эффектный и одновременно очень элегантный образ Натальи в платье одного из самых модных оттенков красного цвета осеннее-зимнего сезона 2021-2022 по версии Института цвета Pantone – Red Alert. Этот цвет граничит между ярко-красным и оранжевым оттенками и поэтому подходит обладательницам рыжих волос и блондинкам. Так что, цвет платья гармонично сочетается с цветом локонов и золотой цепочкой. Платье не только модного цвета, но и модного полуприлегающего силуэта длины миди, с не менее модным рукавом фонариком. Такая форма рукава добавила лаконичному крою милого очарования и романтизма, усилив градус женственности, а в сочетании с горизонталью выреза каре, еще и добавила объема плечевому поясу, что, на контрасте, визуально сузило талию и бедра, сделав ноги бесконечными. Фигура выглядит безупречно. Хочу вернуться к изящному и соблазнительному декольте каре, который, не только в едином ритме с прической каре, но и выгодно подчеркивает ключицы, визуально вытягивает шею и придает груди объема. Такой вырез идеально подходит стройным и хрупким силуэтам. Не поняла только черный цвет туфлей на фоне светлых волос и солнечного оттенка красного «Red Alert». Сочетание красного с черным более драматичное, эту нотку нужно было поддержать соответствующими украшениями, либо цветом волос. Ну, просто просится в образ обувь нюдового цвета или в цвет платья. 9 баллов».

Мама Ирины Дубцовой Наталья Борисовна

Певица Ирина Дубцова уже давно забрала из родного Волгограда свою маму Наталью Борисовну и поселила в своем подмосковном особняке. Наталья Борисовна всегда выглядит стильно, даже если идет на прогулку с собаками.

«Глядя на это фото, понимаешь какое большое значение имеет антураж для целостности картинки или сюжета. Единая цветовая гамма, единый ритм прямых линий. Стильный street-style образ для прогулки с собачками. Нежная бело-бежевая цветовая гамма, переходящая в золото песка делает образ нежным, а также гармонично сочетается с окрасом собачек, которые будут гулять вместе с хозяйкой. Спортивная стилистика идеально сочетается с дутым пуховиком, поскольку дутость добавляет образу воздуха, что в сочетании с динамикой спорта делает образ легким, несмотря на объем. Для полного завершения образа хотелось бы увидеть головной убор, который будет иметь место. Или это будет капюшон. Если без головного убора, то неплохо было бы забрать волосы в хвост, освободить шею или поднять их заколкой вверх в высокую прическу, продлить силуэт вверх немного для баланса. Дело в том, что когда мы надеваем объемную одежду, которая добавляет ширины, то нужно вытянуть визуально силуэт в длину, чтобы не нарушать пропорции. А поскольку обувь без каблука, то надежда на высокую прическу или головной убор. Но в целом, образ очень стильный, с учетом самых модных тенденций и очень идет Наталье. 9 баллов».

Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна

Певец Сергей Лазарев – очень заботливый сын. Его мама Валентина Викторовна часто в интервью говорит о том, что она – та самая женщина, которая знает, что такое сыновняя любовь и благодарность.

«Красный — один из бесспорных модных и трендовых цветов осеннее-зимнего сезона 2021-2022 года, его можно было увидеть практически на всех подиумах Недель моды. В Нью-Йорке использовался динамичный красный «Огненный вихрь», Fire Whirl — энергичный пламенный оттенок красного цвета. Модницы с удовольствием подхватили модную тенденцию и облачились в яркий красный цвет. Женщине в красном невозможно остаться незамеченной, тем более, когда красный еще и в сочетании с черным цветом. Но! Здесь просто огромное значение играют фактуры тканей и линии кроя. Более матовые фактуры и плавные линии придают сочетанию роскошную элегантность. Очень грамотная подача женственности и аппетитных форм. Легкая ткань подчеркнула нежность и очарование. Асимметрия в крое, диагональные линии разбили пространство и добавили динамики. Линии движения всегда омолаживают, стройнят и добавляют жизни, заставляя взгляд скользить по вещи и рассматривать ее. Большую роль в платье играет очень модная сейчас драпировка. Она сделала наряд более воздушным и создала акценты для внимания. Ведь впечатление производит не общепринятая красота, а удачно подчеркнутая индивидуальность. Валентина умело пользуется корректирующими техниками. И это не только отражено в платье, но и в туфлях, подобранных в цвет волос. Силуэт, который начинается и заканчивается одним цветом, визуально вытягивается, кажется длиннее и стройнее. Правильно подобрана и форма мыса туфель, которая поддержала округлые линии всего образа. Поскольку в образе акцентом выступает цвет, очень грамотно применены украшения: брошь и браслет. Все просто замечательно, единственное, хотелось бы немного открыть ногу в области щиколотки, это добавило бы легкости. Оценка — 9 баллов».

Мама Давида Манукяна Анаит Сейрановна

Мама Давида Манукяна Анаит Сейрановна – его главная поклонница. Женщина во всем поддерживает сына, а тот отвечает ей благодарностью и заботой.

«Что может быть элегантнее маленького черного платья — одного из самых знаменитых творений легендарной Коко Шанель. «В гардеробе каждой женщины должно быть одно маленькое черное платье, которое она сможет надеть в любой момент своей жизни, и при этом выглядеть свежо и актуально», — говорила Коко Шанель. С тех пор прошло почти сто лет, но оно по-прежнему свежо и актуально. Платье действительно украшает свою хозяйку правильным полуприлегающим силуэтом и комплиментарным вырезом горловины, который визуально удлиняет шею и целомудренно открывает зону декольте, позволяя при этом продемонстрировать украшения из жемчуга. Кстати, жемчуг в модных фаворитах в осеннее-зимнем сезоне 2021-2022. А черное платье в сочетании с украшениями из жемчуга — это как раз в духе Коко Шанель. Так что, образ и модный, и стильный, с французским флером. Французскую тему поддерживает и прическа с макияжем, которые выглядят абсолютно естественно, как будто не прилагались усилия (в этом как раз кроется секрет французского стиля). Хотя естественная красота требует намного больших и постоянных усилий. Француженки не носят сложных, залаченных причесок вообще. Так что, Анна выглядит как настоящая «ma dame». В образе применен также модный контраст романтического, женственного жемчуга и брутального ремня. Но чтобы дать полную оценку, конечно же, нужно видеть обувь. Любой стиль начинается с обуви. Только поэтому 9 баллов из 10. Но образ мне понравился, все стильно и элегантно в стиле «Французский шик».

Подводим итоги

В День матери Teleprogramma.pro решила нарушить традицию и не составлять рейтинг. Мамы всех звезд из нашей подборки продемонстрировали прекрасный вкус, знание модных тенденций и оказались на высоте!

«Сложно было выбрать лучшую из лучших. Нет ни одного провального образа. Все женщины прекрасны», — заключила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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