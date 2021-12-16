«Она была леди»: Бузова в роскошной норковой шубе и лодочках сразила прохожих на улице

Телеведущая в умопомрачительном образе явилась на премьеру фильма «Елки-8» в Москве. На красную дорожку она попала не сразу.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, что готова и дальше готова удивлять публику. В этом году телеведущая снялась в новых проектах, ездила в Африку и стала наставницей в шоу «Х-Фактор. Беларусь».

Боле того, артистка призналась, что снялась в голливудском фильме, но его название держит в секрете. Лишь накануне она вернулась в Москву из Тюмени.

Ольга делилась кадрами, на которых позировала в вечерних нарядах и даже в нижнем белье. Она устроила необычную новогоднюю фотосессию. А 16 декабря вечером телеведущая приехала в кинотеатр на премьеру фильма «Елки-8», в котором снялась с Филиппом Киркоровым.

Однако подъехать к красной дорожке не получилось, поэтому Бузова прогулялась в длинной норковой шубе и с бантом на голове. Она обнажила ноги, так как была в туфлях-лодочках.

«Она была леди», — отметили ее помощники.

Уже по ковровой дорожке Ольга смогла спокойной идти, так как до этого она едва не поскользнулась. На этот раз ей пришлось заходить в кинотеатр боком из-за головного украшения. Когда она смогла расслабиться и сесть за столик, то сразу полакомилась колбасой.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит звезда. Многие заметили, что прохожие на нее заглядывались. «Мне одно кажется что Оля поправилась сильно , и живот торчит », «Кошмар просто, что на голове», «Стилист так себе, от слова совсем, лоска и стиля нет», «Шуба и лодочки», «Оля, так можно и упасть», «Ноги поехали сами собой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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