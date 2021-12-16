«Какое счастье»: Ани Лорак в модном пуховике цвета молока и ботинках «челси» вышла на променад

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она продолжает выступать с красочными шоу. Лишь благодаря пандемии артистка стала чаще отдыхать. Она ездит на курорты с дочкой Софией.

Но декабрь для всех звезд становится самым насыщенным месяцем в году. Певица приезжала в Москву, где снялась в новогодних проектах и выступила на праздничных концертах.

После выступлений Лорак часто красуется то в пальто, то в косухе. Ей нравится выглядеть женственно. Накануне артистка вышла на променад, так как выпало много снега. Она облачилась в пудровые джоггеры и худи.

Белый дутый пуховик и ботинки «челси» дополняли образ. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) скрыла свою фигуру. Однако поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Какое счастье! Уже завтра мы встретимся с вами в Минске! Будем нарушать тишину любовью», — заявила звезда.

Примечательно, что светлые пуховики пользуются популярностью, как и ботинки «челси». А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Белый цвет зимой создает картину с причастностью к природе. Пуховик на Каролине был бы более актуальным, если бы был чуточку объемнее. Этой зимой объем имеет значение. Если говорить про ботинки, то мои прабабушка и прадедушка носили ботинки такого фасона только из войлока. В советское время такую обувь носили многие и называли такие ботинки с замком впереди „прощай молодость“. Они удобные в носке. Такой фасон удобен при прогулках. Плюс все еще в тренде такие грубые ботинки на толстой подошве», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже десять лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle, учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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