Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео
Как организовать порядок на кухне
Видео

«Какое счастье»: Ани Лорак в модном пуховике цвета молока и ботинках «челси» вышла на променад

Певица насладилась снежной погодой. Ее зимний аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Какое счастье»: Ани Лорак в модном пуховике цвета молока и ботинках «челси» вышла на променад
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она продолжает выступать с красочными шоу. Лишь благодаря пандемии артистка стала чаще отдыхать. Она ездит на курорты с дочкой Софией.

Но декабрь для всех звезд становится самым насыщенным месяцем в году. Певица приезжала в Москву, где снялась в новогодних проектах и выступила на праздничных концертах.

После выступлений Лорак часто красуется то в пальто, то в косухе. Ей нравится выглядеть женственно. Накануне артистка вышла на променад, так как выпало много снега. Она облачилась в пудровые джоггеры и худи.

Белый дутый пуховик и ботинки «челси» дополняли образ. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) скрыла свою фигуру. Однако поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Какое счастье! Уже завтра мы встретимся с вами в Минске! Будем нарушать тишину любовью», — заявила звезда.

Примечательно, что светлые пуховики пользуются популярностью, как и ботинки «челси». А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

«Белый цвет зимой создает картину с причастностью к природе. Пуховик на Каролине был бы более актуальным, если бы был чуточку объемнее. Этой зимой объем имеет значение.

Если говорить про ботинки, то мои прабабушка и прадедушка носили ботинки такого фасона только из войлока. В советское время такую обувь носили многие и называли такие ботинки с замком впереди „прощай молодость“.

Они удобные в носке. Такой фасон удобен при прогулках. Плюс все еще в тренде такие грубые ботинки на толстой подошве», — высказалась эксперт.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже десять лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  Школе имиджа и стиля BestaviStyle, учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак последние новостиЕлена БеставиЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильМодные тренды