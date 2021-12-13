Просто леди: Ани Лорак в пальто мышиного цвета с меховым воротником вышла на прогулку

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Порой артистка едва находит время на отдых. Но после начала пандемии она успела не раз съездить на море с дочкой Софией.

Однако с наступлением зимы певица вернулась в Москву. Она принимается участие в концертах и новогодних съемках. Каждый раз звезда предстает в новых образах.

На сцене Лорак зачастую появляется в вечерних платьях. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. А вот для прогулок певица облачается в джинсы, пуховики и косухи.

На этот раз она продефилировала в пальто мышиного цвета с отстегивающимся воротником из натурального меха. Песочные сапожки в тон сумки дополняли ее образ. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) направилась на прогулку. К слову, похожее пальто с меховым воротником носит Анна Нетребко.

«Зима в этом году невероятно красивая», — отметила она в этот день.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что следят за ее образами. В 43 года звезде удается выглядеть элегантно. «Какая вы замечательная», «Прекрасны», «Ну что за леди», «Роскошное пальто», «У вас отменное чувство стиля», «Какая вы у нас красивая Снегурочка!», «Боже какие кадры! Что за лапочка! Каролиночка, ну какая же вы прекрасная, не налюбоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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