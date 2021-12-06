Дмитрий Нагиев: «Если отношения себя исчерпали — не стоит за них цепляться»

Кто из нас порой не предавался смелым фантазиям? Одна из них – обмен партнерами, отношения с которыми уже перестали приносить былую радость. А так хочется страсти и огня. Подобная ситуация обыгрывается в новой романтической комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Натальей Рудовой. Создатели фильма уверяют в том, что картина не имеет ничего общего с американскими комедиями на подобные темы, а больше напоминает лирический фильм «Осенний марафон» Георгия Данелии.

О чем фильм «Свингеры»

На самом деле «Свингеры» — это международная франшиза, зародившаяся еще в 2016 году в Латвии. Затем на экраны вышли эстонская, украинская, норвежская и голландская версия картины. Режиссером всех этих лент является Андрейс Экис, также выступивший в качестве автора оригинальной идеи проекта.

Замысел российской картины же родился, когда в марте 2020 года, еще до того момента, пока не закрылись кинотеатры, продюсер Сергей Фикс обратил внимание на польский фильм «Свингеры», собравший у себя в стране большую кассу. Сергей решил обговорить этот момент со своим партнером по кино – режиссером и продюсером Дмитрием Фиксом. Оба задумались о российской версии проекта и созвонились с латышским коллегой по цеху Кристиансом Алхимионоксом. И конечно, к проекту подключился и сам Андрейс.

Было решено делать кино не такое жанровое, как в первоисточнике, а снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, нежели жанровую ситкомовскую историю.

Одним из сценаристов фильма (наряду с Викторией Бугаевой) стал Слава Сэ — это псевдоним Вячеслава Солдатенко, рижского писателя, психолога, барда и сантехника, который в конце нулевых стал известен в Рунете благодаря своим заметкам в «Живом журнале». Они легли в основу книги, которую выпустило издательство «АСТ» — «Сантехник, его кот, жена и другие подробности».

Также Слава Сэ написал еще несколько книг и сценарии к фильмам «Урфюн Джус и его деревянные солдаты», «Садко», а также мультфильму «Три богатыря». К сожалению, в июле этого года жизнь известного писателя унес коронавирус. Но зрители увидят его последнюю работу.

Итак, вкратце о фабуле «Свингеров». Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) все еще ищет острых ощущений, а его девушка — эффектная топ-модель (Наталья Рудова) мечтает о серьезных отношениях. В другой семье — Ирины (Ирина Пегова) и ее мужа (Илья Носков) страсть тоже ушла на второй план. Но молодая женщина мечтает вернуть ее. В предновогоднюю ночь приложение для обмена партнерами сводит всех этих героев вместе.

Параллельно в фильме развивается сюжетная линия студента-ботаника (Иван Злобин), живущего с мамой (Олеся Судзиловская), которая чрезмерно опекает его. Однажды на балкон к этой семье сваливается эксцентричная студентка (Дарья Руденок). Кстати, в других версиях история развивается с участием двух геев, один из которых меняет ориентацию после падения красивой женщины. Понятно, что такой сюжетный расклад не очень приемлем для российской ментальности, поэтому от альтернативной любви решено было отказаться.

Дмитрий Нагиев: «Игорь в «Свингерах» унаследовал мои черты»

По словам Андрейса Экиса, одно из главных различий между оригинальной и российской версией – в ритме картины:

«В российском фильме снялся Дмитрий Нагиев, а когда такой большой прекрасный актер приходит в проект, он привносит в повествование свой ритм. В результате если латвийская версия была комедией в чистом виде, то российский фильм — это уже кино более серьезное, скорее, лирическая комедия, — говорит Андрейс. — Это уже не кинокартина просто про секс, а новый фильм, на мой взгляд, ближе к «Осеннему марафону» Георгия Данелии».

По словам Дмитрия Фикса, Нагиев играет провинциала Игоря, чувствующего себя хозяином жизни. В свое время он неплохо заработал в регионах, теперь чувствует, что должен покорить и Москву и поэтому селится в элитном столичном пентхаусе на верхнем этаже.

Однако даже такому, на первый взгляд, уверенному в себе мужчине, также свойственны страхи и сомнения. И как говорит Андрейс Экис, вовлекая шуточками свою возлюбленную Ольгу в историю со свингерством, Игорь проверяет ее чувства и отношение к нему, поскольку всерьез любит ее. Но в реальности боится, что что-то пойдет не так.

«Игорь — легкий, неглупый человек, которому чужда скука. Именно скука и отсутствие должного воспитания, возможно, и приводят его к тем последствиям, который зритель в результате и увидит в картине, —поясняет Дмитрий Нагиев».

На вопрос, много ли черт персонаж Дмитрия унаследовал от него самого, тем более принимая во внимание его харизму, актер ответил так:

«Есть артисты, чья мощная личность прослеживается в любой роли. И в этом нет ничего плохого. Есть артисты–кривляки — в хорошем смысле. Если разобраться, увидеть Дмитрия Нагиева в этом персонаже вполне возможно. У меня есть роли, в которых это сделать тяжело — тот же Виталий Калоев в фильме «Непрощенный» или Чикатило в одноименном сериале. Игорь в «Свингерах», возможно, все же унаследовал какие-то мои черты».

Наталья Рудова: «Моя героиня хочет от мужчины любви, заботы, защиты»

По словам Дмитрия Фикса, на роль Ольги пробовалось много актрис, но в итоге победила кандидатура Натальи Рудовой. Как говорит Андрейс Экис, поначалу героиня задумывалась меркантильной девицей, нашедшей себе богатого мужика. Но в российской версии этот образ гораздо глубже. Для Ольги Игорь не просто богатый папик, а надежная стена, дающая уверенность в завтрашнем дне. Она его любит.

«Эта девочка знает, чего хочет, что прекрасно, потому что это половина счастья в жизни. Но при этом у нее есть свои незакрытые гештальты, которые она пытается проработать, — поясняет Наталья Рудова. — Ольга — обычная нормальная девушка, которая хочет от мужчины любви, заботы, защиты. Поэтому она ищет сильного мужчину и находит его».

Режиссерами фильма стали и Андрейс Экис, и Дмитрий Фикс. Причем первые четыре съемочных дня из-за закрытых границ Андрейс раздавал режиссерские команды по Zoom. А потом при поддержке Министерства культуры России и Латвии ему удалось сделать разрешение на въезд в Россию. При этом в нашу страну можно было добраться только благодаря дальнобойщикам. И это было странное ощущение.

«Поэтому меня довезли до границы между Латвией и Россией, где непосредственно КПП мне пришлось пересекать пешком. Иду я и вдруг понимаю, что на меня смотрит… волк! Нет, конечно, это оказалась собака, но понял я это не сразу, — признается режиссер. — В общем, было жутковато. На самом деле, это очень некомфортное ощущение: ничего не работает, никто не ходит, только собаки бегают вдоль пограничной линии».

Таким образом Андрейс Экис перешел на территорию России, где его уже ждала машина, присланная из Москвы. А уже спустя пять часов он оказался в столице и вскоре приступил к работе.

Дмитрий Нагиев: «Отношения не надо реанимировать – их просто не стоит запускать»

По словам Андрейса Экиса, фильм «Свингеры» не так прост, как может показаться на первый взгляд. И он далеко не о сексе. Как говорит режиссер, в «Свингерах» нет ни одной голой задницы. Он совсем о другом. Тогда о чем?

По словам Дмитрия Нагиева, «Свингеры» — это попытка посмотреть на сложности в человеческих отношениях, которые преследуют практически всех. И вероятно, в каждой паре возникало желание освежить свои отношения крамольной искрой.

«Я считаю, если отношения себя исчерпали, совершенно не стоит за них цепляться. Отношения не надо реанимировать — их просто не стоит запускать. Если тебе на какой-то момент показалось, что твой близкий человек — уже твой родственник, который никогда не денется — вот с этим ощущением и нужно бороться. На самом деле твой партнер — отдельный человек, который тебя любит, и которого любишь ты. И вот эту любовь надо беречь!» — говорит Дмитрий Нагиев.

По словам Натальи Рудовой, фильм «Свингеры» — безусловно, о том, как сохранить любовь, какой бы мы ее хотели видеть, о том, что волнует нас каждый день. А это именно эмоциональная составляющая нашей жизни.

«Настоящая взаимная любовь случается крайне редко. И если она случилась, важно помнить, что убивают ее недомолвки, предательства и подобные вещи. Как сохранить любовь? Надо работать над собой и отношениями, слушать партнера, идти на уступки, — говорит Наталья. — Все просто и очевидно. Но в то же время это невероятно сложно!»

Планируется, что фильм выйдет в прокат уже 6 января 2022 года.

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