«Когда идет снег»: Горбань в модном пуховике со стежкой оттенка экрю запечатлелась у своего нового дома

34-летняя Мария Горбань запечатлелась возле своего коттеджа в элитном поселке, который она называет «домом мечты». Он расположен в тихом уютном местечке с красивой полосой леса.
Звезда сериала «Кухня» примерила на прогулку за городом стеганый пуховик в модном цвете экрю, вязаную шапочку и длинный шарф. На ноги Мария Горбань выбрала голубые джинсы и уютные угги.
«Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми», — написала актриса в личном блоге.
Напомним, звезда имеет двоих детей: Стефанию от первого мужа Олега Филатова и сына Нилана от второго супруга Кирилла Зоткина. Малыша знаменитость родила в августе в Майами.
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