«Идеально»: Наталья Рудова вышла в свет в розовом пальто с рукавами-буфами

Стилист Руслан Громов отметил, что палитра, выбранная актрисой для образа, состоит из трендовых цветов сезона.

Звезда экрана Наталья Рудова стала одной из зрительниц премьеры шоу Екатерины Варнавы. Актриса появилась в театре в кукольном образе, нарядившись в розовое мини-платье с корсетом, а поверх него накинула пальто с рукавами-буфами.

Как оказалось, с нарядом Наталья не прогадала. Его высоко оценил стилист Руслан Громов, который специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировал с точки зрения стиля и модных тенденций.

«Пальто Натальи однозначно в винтажные стиле, в коллекциях Balenciaga в 50-х годах были подобные модели. Укладка, макияж, обувь, платье — все элементы образа идеально дополняют друг друга. Розовый и фуксия – это модные цвета текущего года», — заметил стилист.

больше по теме Цвета солнца: звезда Comedy Club Марина Кравец отметилась на прогулке в желтом худи и джогерах Актриса следит за трендами и выбирает модные образы.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!