«Вкусный образ»: Собчак отметилась в ультрамодном пуховике белого цвета и плюшевых ботинках Gucci

Ксения Собчак уже длительное время работает на телевидении. Она не скрывает, то у нее успел поменяться стиль в одежде. Если раньше блондинка регулярно выходила в свет в мини-юбках, то теперь и короткие платья носит не часто.

Однако в 40 лет она может похвастаться стройной фигурой. В этом году Ксения много путешествует. Она возила сына Платона в Дубай и отдыхала с Константином Богомоловым в Нью-Йорке.

Как и для артистов, декабрь стал для Собчак очень насыщенным. Она вела благотворительный вечер с Натальей Водяновой. А на днях телеведущая похвасталась не вечерним платьем, а своим зимним аутфтом.

Жена Богомолова предстала в машине в толстовке и дутом пуховике макси молочного цвета. Наряд дополнили плюшевые ботинки Gucci и шапочка карамельного оттенка.

Поклонник и восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие посчитали ее образ уютным. А для сайта Teleprogramma.pro лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ располагает к отдыху, поскольку мягкость пуховика и фактуры толстовки делают его более уютным и комфортным. Спортивная стилистика вообще гармонично сочетается с пуховиками, так как дутость добавляет воздуха объемному силуэту, делая его более легким, а спорт — более динамичным, живым. Аутфит организован в соответствии с ситуацией в едином стиле и цветовой палитре с антуражем в нежных, элегантных, разбеленых оттенках от белых, бело-серых, светло-бежевых, цвета капучино и шоколада. Не могу сказать точно цвет по монитору, но в любом случае, последний штрих в данном образе создают оправа очков и маникюр в едином цвете спелой вишни, хотя может в реале — это цвет горького шоколада, монитор может искажать оттенки. В любом случае, такая цветовая игра капучино, шоколада, вишни, на фоне мягкой фактуры белого оттенка делает образ теплым, вкусным, уютным и располагает к себе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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