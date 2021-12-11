«Сняли бриллианты и ушли в парилку»: Водянова в шелковом платье в пол провела вечер с Собчак

Модель прилетела в Москву и отметилась не только на светском вечере, но и в бане.

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. Она растит пятерых детей. Лишь старший сын Лукас не так давно уехал учится в университет. А вот модель проводит время с семьей в особняке.

Она отдыхает с мужем Антуаном Арно в Европе, а вот недавно Наталья побывала в России. Она простилась с бабушкой, которая ушла из жизни. И прошло всего несколько месяцев, как звезда снова приехала в Москву.

На днях Водянова организовала благотворительный ужин. Она устроила аукцион, где собралось много знаменитостей. Ведущей вечера стала Ксения Собчак, которая предстала в платье Prada.

А вот хозяйка вечера была в алом платье-бюстье в пол и босоножках. Она то и дело произносила речь и фотографировалась с гостями. Модель очаровала певицу Жасмин, а также собрала крупную сумму.

«Я всегда с большим уважением относилась к Наташе Водяновой и ее огромной благотворительной работе. Вчера на ее благотворительном гала-ужине совместно с Ralph Lauren мы, наконец, познакомились лично. Наташа — человек с большим сердцем, она горячо болеет за свое дело и именно поэтому уже столько лет фонд работает и помогает людям», — отметила Жасмин.

«На аукционе было собрано более 700 тысяч долларов! И это невероятно круто! Спасибо всем вам, кто участвовал в аукционе и помог собрать эту сумму! Какое это прекрасное чувство — когда ты помогаешь другим, и как круто после такого насыщенного дня закончить его так, как мы его с тобой закончили, — в русской бане! И после насыщенного вечера сняли бриллианты и ушли в парилку», — рассказала Собчак.

После завершения ужина Водянова смогла отведать раков. На столе было много изысканных блюд и даже самовар. Свои украшения она сняла, чтобы пойти в баню.

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