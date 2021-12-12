Идеальный оверсайз: Кети Топурия отметилась в песочном свитере и модных джинсах палаццо

Кети Топурия уже длительное время выступает на публике. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание. Певица славится своим вокалом, а также чувством стиля.

Уже не первый год она занимается своим брендом одежды. На сцене ее можно увидеть как в платьях известных дизайнеров, так и в нарядах своего производства. Звезда предпочитает выглядеть женственно. В обычной жизни она обходится без блесток и страз.

11 декабря Топурия устроила фотосессию с коллегами по группе «А’Студио». Она продемонстрировала несколько луков. Сначала певица примерила черный топ и широкие брюки. Затем певица покрасовалась в мерцающем топе-корсете.

А вот под конец она продемонстрировала более уютный образ. Кети предстала в песочном свитере оверсайз и джинсах палаццо. Она подчеркнула талию.

Джинсы палаццо стали трендом. Вера Брежнева тоже носит такой фасон. Поклонники были восхищены молодой мамой. Топурия почти год назад родила сына Адама. Также у нее подрастает дочка Оливия от первого брака.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что следят за ее образами. «Какая красивая», «Как вам идет этот цвет», «Хороша и в платье, и в свитере», «Вы рождены для моды», «Сложно представить вас в простой одежде! На вас все сидит как на модели», — прокомментировали кадры подписчики.

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