Дома на стиле: Топурия в меховых тапочках Louis Vuitton и мятном костюме запечатлелась с дочкой

Солистка группы «А’Студио» оделась в стиле family look. Она покрасовалась в украшенном к Новому году доме.

Кети Топурия является популярной певицей. Ее гастроли порой расписаны на год вперед. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Артистка всегда тщательно подбирает себе наряды.

Ей нравится носить вечерние платья и костюмы сложного кроя. Она регулярно хвастается нарядами. Меньше года назад звезда стала мамой во второй раз, но быстро вернулась в форму.

В последнее время Кети много работает. Она участвует в новогодних съемках и дает концерты. Певица старается все свободное время посвящать семье. На этот раз она поделилась кадрами из особняка, который уже украсила к Новому году.

Артистка позировала в спортивном костюме мятного цвета и меховых тапочках Louis Vuitton. Она сидела у камина, увешанного гирляндами.

Примечательно, что ее дочка Оливия тоже была в костюме мятного цвета. Девочка прыгала у новогодней елки. Певица провела уютный вечер дома. К слову, у нее подрастает сын Адам. Малыш уже бегает на ходунках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие назвали ее примером хорошей и стильной мамы. «Красивая! Стильная! И всегда интересная Кети», «Неповторимая красавица!», «Как вы с дочкой похожи», «Превосходный стиль», «Звездочка наша», «Куколка», «Как вы с дочкой красивы», «Просто прелесть», «Оливка так подросла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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