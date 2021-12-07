Кети Топурия в черном платье в пол с пышными рукавами появилась на большом концерте «Голоса»

Кети Топурия уже длительное время строит карьеру певицы. Она стала знаменита, когда стала солисткой группы «А’Студио». Кети славится своим сильным вокалом и особенным чувством стиля. Артистка не раз предугадывала тренды.

Она также любит экспериментировать со стилем. Примечательно, что певица любит наращивать локоны и не раз выбирала наряды, которые удивляли своей фактурой.

В последнее время Кети носит элегантные наряды. Она уже вернулась в форму после рождения сына Адама, поэтому не боится облегающих вещей. Певица 7 декабря приняла участие в большом гала-концерте с участниками шоу «Голоса», который состоялся в «Крокус Сити Холл».

Шоу отметило свое 10-летие. Топурия для такого случая выбрала черное платье в пол с белыми объемными рукавами-облаками. Она сделала высокий пучок, открыв шею.

На сцену солистка группы «А’Студио» вышла в наряде в пол, который визуально сделал ее выше. Более того, черный цвет стройнит, о чем не раз говорили стилисты. Она спела с Анастасией Спиридовой хит «Также как все».

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Кети получила сотни комплиментов. «Ну просто лучшая», «Что за дива», «Какой наряд! Это пушка», «Просто идеальная фигура», «Как вы мне нравитесь», «Топурия, узнать вас можно из тысячи», «Какая красотка», «Крутой дуэт вышел», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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