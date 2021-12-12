С ноткой гламура: Топурия в мерцающем топе-бюстье и джинсах покрасовалась на фотосессии

Певица выбрала современный праздничный образ, в котором предстала с коллегами по группе «А’Студио».

Кети Топурия уже длительное время выступает на сцене. Она прославилась, когда стала солисткой группы «А’Студио». Теперь в ее копилке множество. Певица не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть.

Многие поклонники восхищаются ее чувством стиля. Артистка несколько лет назад похудела. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. В ее гардеробе большое количество вечерних платьев.

В последнее время Кети все чаще появляется на публике. Она участвует в концертах и снимается в новогодних проектах. А 11 декабря певица решила провести время на фотосессии. Она устроила съемку вместе с коллегами по группе.

Сначала артистка похвасталась костюмом с брюками палаццо. А вот потом Топурия решила похвастаться другим нарядом. Она покрасовалась в мерцающем топе-бюстье и джинсах небесного цвета.

Певица распустила волосы. Она находилась в хорошем настроении. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза. Артистка восхитила поклонников своим образом.

«Ну что за кукла», «Какой крутой наряд», «Кети, ну вы просто конфетка», «Как мне нравится ваш наряд», «Красотка неземная», «Какая вы стильная», «Очень хороша! Такой гламурный наряд», «Топ так и сияет», «Топурия — просто солнце», «Ох, богиня», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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