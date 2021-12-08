Над чем смеялся историк моды, смотря фильм «Дом Gucci»

Григорий Катаев оценил выбор актеров на главные роли и объяснил, почему свитер Адама Драйвера, сыгравшего Маурицио Гуччи, сейчас в тренде.

Уже на протяжении недели критики и зрители обсуждают новый фильм Ридли Скотта «Дом Gucci». Картина рассказывает об интригах и скандалах в семье основателей известного бренда. И даже больше, чем скандалах…

В 1995 году произошло убийство главы модного дома, итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи, а позже стало известно, что киллера наняла его жена Патриция Реджани. В своей картине Ридли Скотт показывает, что предшествовало громкому преступлению, и какие скелеты в шкафу прятали представители богатого и знаменитого семейства. Режиссеру удалось собрать грандиозный актерский состав: Аль Пачино, Джереми Айронс, Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер…

Фильм «Дом Gucci» Ридли Скотта вызвал полярные мнения. С одной стороны, лента получила немало восторженных отзывов, с другой, картина подверглась критике за выбор главной героини, излишнюю затянутость, недостаточное внимание к продукции знаменитого бренда.

Teleprogramma.pro попросила историка моды Григория Катаева поделиться своим мнением о ляпах в фильме, акценте Леди Гаги и свитере Адама Драйвера, который свел с ума изрядное количество его поклонниц.

— Григорий, что вы в целом можете сказать о новой работе Ридли Скотта?

— Я, конечно, не кинокритик, но фильм кажется мне скучноватым и затянутым. И на мой взгляд, сценарий довольно слабый, поэтому желания смотреть его второй раз не возникает. Но, тем не менее, о костюмах можно сказать больше.

— Как вы оцениваете выбор Леди Гаги на роль Патриции Реджани?

— На самом деле леди Гага – артист-хамелеон со множеством лиц. Сначала это прослеживалось в ее музыке, а затем в кино. Поэтому такой выбор не кажется мне случайным. Тем более что в какой-то степени Леди Гага – голос нового поколения. Сейчас очень актуальна тема феминизма, которая отчасти затрагивается и в этой картине.

Что касается образа Патриции Гуччи, то любой монстр – это тоже человек. И авторы фильма старались показать эту женщину с разных сторон, в разных состояниях. Героиню, которая в итоге пришла к столь трагическому финалу… Сама Патриция Гуччи не раз повторяла, что если бы не измены и не разбитое сердце, она бы никогда не пошла на такой поступок. И здесь дело, конечно, не в деньгах.

— А что скажете о костюмах Патриции?

— Что касается костюмов, то я прочитал где-то, что только примерки заняли почти 40 часов. А главная героиня сменила 54 наряда, для фильма использовалось 30 шкатулок с драгоценностями. И приятно, что картина не была похожа на рекламный ролик. Хотя семейство Гуччи вполне бы годилось для этого.

Однако по факту в фильме используется всего два костюма от дома Gucci, все остальное – творения других дизайнеров. Эпоха 80-90 х для Гуччи не была самой яркой с точки зрения дизайна. Чтобы картинка была интересной, автору нужно было применить стилизацию с цветом, фактурой, текстурой.

В гардеробе самой Патриции Гуччи присутствовало немало костюмов от Dior, Valentino. Она, кстати, делала провальную коллекцию украшений от Гуччи. В этом фильме Леди Гага носит настоящие украшения от французского дома Boucheron, от итальянского Bvlgari. И мне кажется, что здесь используются и архивные экземпляры изделий от Bvlgari.

— Однако отдельные сетевые «знатоки» высказали мнение о том, что некоторые украшения на Патриции Гуччи больше напоминают бижутерию…

— Плюс бижутерии в том, что ты никогда не понимаешь, что там сверкает во вставке: это кристалл или рубин. Это действительно было свойственно стилю Патриции Гуччи. Она носила огромное количество украшений: несколько браслетов, колец, что отчасти передает дух эпохи. Вообще, этот период, конечно, считается одним из самых китчевых в истории моды.

Это начало логомании, огромные плечи, power suits, узкие талии, жакеты с басками, укороченные меха, кожи и т.д.

— Многие не узнали красавца Джареда в образе дизайнера Паоло Гуччи. В фильме делается намек на то, что Паоло хотел заявить о себе как талантливый дизайнер, но у него ничего не получилось… Мол, таланта не хватало.

— Персонаж Джареда Лето – это второй интересный герой в этом фильме. Интересно наблюдать за его перевоплощением. Какой он красавец в жизни. Он не похож на своего прототипа, но актер пытался передать мягкий характер мистера Паоло Гуччи.

Он действительно открывал свою вторую линию и занимался производством бижутерии, которая сегодня часто появляется на рынках. Некоторые думают, что это тот самый Gucci, однако это именно фирма Паоло Гуччи.

— На наш взгляд, один из самых эффектных нарядов в гардеробе Адама Драйвера (исполнителя роли Маурицио) — белоснежный лыжный костюм. Как вы думаете, возрастет ли спрос на такие вещи после показа фильма Ридли Скотта?

— Действительно, это один из самых удачных костюмов. Во-первых, фильм снимался при реальной минусовой температуре. А во-вторых, там показана горнолыжная эстетика, которая влияет на моду. Потому что сейчас в тренде такие свитера крупной вязки, и я думаю, что после этого эпизода мода только усилится.

Вообще, я хотел бы резюмировать все вышесказанное. Итак, мода 80-90-х годов – это эксцентричность, объемность, в какой-то мере вульгарность за счет мини-юбок, ярких цветов, множественных отделок, желтого золота и т.д. Также это мода на меха, на крупные объемные меха, на объемные кожаные изделия, на изобилие украшений. Это такая женщина-выставка. Такое направление соответствует оригиналу, то есть Патриции Гуччи и тому, что сделали для фильма художники по костюмам.

Я думаю, что многим понравится игра Леди Гаги, потому что она долго вживалась в роль. К тому же у нее есть итальянские корни. И певица даже брала специальные уроки, чтобы говорить с акцентом. Потому что Италия – это особая культура, эмоции, жесты.

Была ли любовь между Маурицио и Патрицией? Вполне может быть. Но она ушла со временем, так тоже бывает. Просто это не повод нанимать киллера. К тому же мы не знаем многое из того, что остается за кадром в реальной жизни. Ведь у людей, которые в итоге встали у руля правления этой модной империи, существует определенная коммерческая стратегия.

Почему по сюжету Маурицио отказывается продавать свои акции посторонней компании, которая в итоге завладела всей фирмой Gucci, а потом погибает от пистолета киллера, нанятого своей женой? Почему все сложилось именно так? Мы этого не никогда не узнаем, или все же узнаем когда-нибудь…

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев окончил Санкт-Петербургский государственный университет (факультет история искусств) и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (теория дизайна костюма).

Коллекционер винтажных украшений и консультант ювелирных брендов, fashion-эксперт ТРК и СМИ. Лектор и преподаватель истории костюма и моды. Кстати, недавно в своем Инстаграме Григорий написал интересную статью об истории бренда Gucci, которую можно прочитать здесь.

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