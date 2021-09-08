Аль Пачино, Дэнни Де Вито, Морган Фримен и Хелен Миррен снимутся в одном фильме

Это будет криминальная лента о стариках в жанре нуар.

Старой гвардии Голливуда еще есть, чем тряхнуть. 76-летний Дэнни Де Вито, 81-летний Аль Пачино, 84-летний Морган Фримен и 76-летняя Хелен Миррен соберутся вместе в новом фильме.

Это будет нуар от режиссера Тэйлора Хэкфорда — мужа Миррен, подарившего зрителям картины «Долорес Клэйборн» (1995), «Адвокат дьявола» (1997) и Доказательство жизни (2000).

По сюжету, в элитном доме престарелых при подозрительных обстоятельствах умирают двое стариков. Расследовать их смерти берется отставной детектив, привлекая к делу своего бывшего напарника. Вместе они узнают, что за фасадом дорогого пансионата скрывается гнездо порока, наркотиков и криминала, которое «крышуют» вор в законе и его боевая подруга.

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Режиссер Тэйлор Хэкфорд рассказал изданию Deadline, что всегда был большим поклонником нуарных фильмов, и вот наконец решил снять один такой, но с расчетом на массовую аудиторию. Постановщику оказалась интересна тема богатых пенсионеров, которые хотят стареть в красивой обстановке, прожигая накопленные состояния. Об этой социальной группе и будет новый фильм.

Лента получила называние Sniff, что является аббревиатурой полного названия дома престарелых из сценария. Само по себе это слово переводится как «нюхать».

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