«Оскорбляет наследие»: семья Гуччи раскритиковала фильм «Дом Gucci» Ридли Скотта

Показанные в картине члены знаменитого итальянского клана не были такими злодеями, заявляют их потомки.

26 ноября на западе состоялась премьера нового фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», рассказывающего историю Патриции Реджани, заказавшей убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи в 1995 году.

В картине снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс и Сальма Хайек. Но пока зрители оценивают игру знаменитых актеров, сама семья Гуччи, в которой произошла описанная в фильме трагедия, протестует против нового шедевра Скотта.

Наследники модного дома выпустили заявление, в котором подчеркнули, что лента «оскорбляет наследие, на котором сегодня построен бренд».

«Создатели фильма не потрудились проконсультироваться с наследниками, прежде чем описать Альдо Гуччи, президента компании на протяжении 30 лет (его играет Аль Пачино. – Прим. авт.), и членов семьи Гуччи как головорезов, невежественных и равнодушных к миру вокруг них», — цитирует заявление издание Variety.

Представителям громкой фамилии также не понравилось, что фильм как бы оправдывает получившую срок за организацию убийства Патрицию Реджани, выставляет ее жертвой мужской корпоративной культуры. Гуччи уверяют, что в 80-х годах, когда происходят описанные на экране события, женщины занимали в компании множество руководящих постов, являлись они членами семьи или нет.

«Гуччи — это семья, которая живет почитанием работы своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы ее беспокоили ради постановки фильма, который не соответствует действительности и не воздает должное своим главным героям, — говорится в завершении заявления. — Члены семьи Гуччи оставляют за собой полное право защищать имя, имидж и достоинство своих близких».

Напомним, что в российский прокат «Дом Gucci» выходит 2 декабря.

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