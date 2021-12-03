«Сэр, а не пойти бы вам…»: Ридли Скотт резко отреагировал на критику Антона Долина

Российский кинокритик получил ругательства в ответ на свои замечания о фильмах британского кинорежиссера.

Знаменитости по-разному воспринимают критику. Кто-то способен спокойно реагировать на замечания эксперта, а кто-то не готов мириться с непрошеными советами. Вот и режиссер Ридли Скотт посчитал неуместными комментарии российского критика Антона Долина.

Долин — частый гость на программе Ивана Урганта на Первым канале. Мнение кинокритика интересно для многих российских любителей фильмов и сериалов. Однако режиссер зарубежных фильмов «Прометей», «Все деньги мира» и «Морган» посчитал, что Долин еще не дорос до его работ. Поэтому на критику в свой адрес Ридли Скотт «отправил лесом» Антона Долина.

«Это очень реалистичный фильм, даже больше, чем «Царство небесное» или «Робин Гуд», если мы говорим о вашем творчестве», — отметил Долин в своем фильме о творчестве Скотта.

Ридли Скотт не стал дослушивать комментарий критика. Он просто отрезал:

«Сэр, а не пойти бы вам… (к черту)».

Напомним, ранее Ридли Скотт получил негативные оценки семьи Gucci после выхода фильма про наследие модного итальянского дома с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях.

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