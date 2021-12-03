«На самом пике моды»: Водянова покрасовалась в платье-халате с V-образным вырезом и ботфортах-чулках

Модель предстала на светском рауте в Париже с изысканном наряде и драгоценностях. Образ русской красавицы восхитил стилиста и имиджмейкера Ларису Тимиряеву.

Наталья Водянова с 17 лет дефилирует на подиумах. Она добилась большого успеха в своей профессии. Модель дружит с именитыми дизайнерами и влиятельными личностями. Она славится своей утонченностью.

При этом Наталья стала многодетной мамой. Она счастлива в браке с Антуаном Арно, которому подарила сыновей Максима и Романа. От прошлых отношений у нее еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

Несмотря на свою занятость, Водянова находит время для поездок и разных мероприятий. Недавно она провела время в Нижнем Новгороде, а потом съездила на форму в Москву. Накануне модель впервые за несколько месяцев вышла в свет в Париже. На светском рауте она предстала в платье-халате лазурного цвета и бархатных перчатках. Ее образ дополнили бархатные ботфорты с кружевом и драгоценные украшения.

Наталья позировала на диване, демонстрируя всю красоту наряда. Она также пообщалась с хозяйкой вечера в Доме Bvlgari.

«Веселый вечер», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Ее аутфит для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошный вечерний образ Натальи Водяновой стилизован под соответствующее мероприятие — светский ужин в отеле Bvlgari. Великолепное платье-халат с объемным воротником с модной драпировкой и в модном оттенке темного синего цвета осенне — зимнего сезона 2021 — 2022 по версии институт цвета Pantone After Midnight, который ассоциируется с полуночной тьмой и идеален для вечерних туалетов.

Драпировка сделала объемный воротник воздушным, не смотря на плотную ткань. Кстати, драпировка сейчас на самом пике моды. Объем в плечах визуально сузил и без того узкую талию, добавив фигурности силуэту и женственности. Глубокий V-образный вырез не только визуально вытянул шею, но и открыл простор для демонстрации фирменного колье бренда в виде змеи в желтом золоте, инкрустированного бриллиантами. Вторая змея в виде браслета расположилась на запястье руки, одетой в бархатную перчатку черного цвета и третья малышка змейка в виде кольца на пальчике. Застежка на клатче также имеет голову змеи. Эффекта образу добавили высокие черные бархатные ботфорты-чулки с имитацией кружев у основания, которые ненавязчиво, элегантно, но одновременно соблазнительно демонстрируют ножку при распахивании запаха платья.

Вся аксессуарная группа в едином черном цвете, а перчатки и сапоги еще и в единой бархатной фактуре. Любимое француженками цветовое черное с синим сочетание. Весь образ скомплектован в самой модной стилистической манере „Буржуазной утонченности“, когда создается аура респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначает свой статус твердо и безапелляционно. Если сказать проще, то сейчас в тренде „спокойная роскошь“», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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